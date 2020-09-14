Сніданок точно повинен бути у вашому розпорядку дня, якщо ви дотримуєтесь принципів здорового харчування. Восени слід дещо скоригувати склад вашого сніданку, адже організму потрібно трохи більше енергії.

Прості поради, як харчуватися восени від редакції Здоров'я 24.

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Чому восени треба змінити меню

Восени змінюється температура і довжина світлового дня, а в умовах зниження температури і збільшення тривалості ночі, організму людини потрібно більше тепла.

А тому корисно буде перейти на режим теплих прийомів їжі. Відтак, прекрасним варіантом сніданку можуть бути запечені яблука в духовці, омлет, сирники чи хрусткий тост з авокадо.

Від вівсянки відмовлятися не варто. І не забувайте про склянку теплої води натще і трав'яні чаї.



Восени хочеться теплої їжі та напоїв / Фото Unsplash

Головне правило: не більше, а поживніше

Часта помилка – збільшення калорійності прийому їжі шляхом збільшення розміру. Та кращим рішенням буде збільшення поживності.

Так, їсти в холодну пору хочеться і треба більше, але в цьому випадку "більше" – не про кількість.

Осінь пора для супів та бульйонів. Поживні, але не дуже калорійні перші страви зігрівають, насичують і добре впливають на роботу шлунку.

Злакові каші – прекрасне джерело правильних вуглеводів, рослинного білка і мікроелементів. Нежирне м'ясо і риба, молочні та кисломолочні продукти забезпечать вас білком, жирними кислотами, вітамінами груп В і Е та іншими корисними речовинами.

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Продукти краще обирати локальні та сезонні

Сезонні овочі і фрукти є дуже корисними. Яблука, зокрема, є чудовим джерелом клітковини. До того ж певні вітаміни і тепло людський організм отримує від сонця, а коли сонячного світла стає менше, баланс допомагають заповнити доступні овочі та фрукти.

Тому досить хорошим варіантом є запас з заморожених локальних ягід, які дадуть необхідну організму енергію.

Також запечене яблуко або панкейки з цільнозернового борошна на сніданок здатні задати настрій на весь день.



Теплі панкейки з сезонними фруктами – чудовий варіант сніданку / Фото Unsplash

Сухофрукти також дуже корисні, але калорійніші, тож об'їдатися ними не варто.

Пам'ятаєте і про овочі. Наприклад, домашня квашена капуста – чудове джерело вітаміну С.

У холодну пору року хочеться більше спати, і це нормально, не обмежуйте себе у відпочинку. Недосип не лише позбавляє вас енергії, але і сприяє підвищенню апетиту. Отже, більше спіть – і вам менше доведеться їсти.