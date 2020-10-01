Які види болю в спині потребують негайного звернення до лікаря
Ми часто ігноруємо біль в спині, хоча цей симптом може приховувати серйозні захворювання, в тому числі пов'язані з органами черевної порожнини або з легкими.
Наш мозок легко локалізує поверхневий біль, але часто плутається, коли його джерело перебуває в глибині тіла.
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Який біль в спині не можна ігнорувати
Тому американський Державний інститут кістково-м'язових захворювань підготував чек-лист з симптомами, при яких необхідно відвідати лікаря:
- Біль у спині у людей у віці до 20 років;
- Біль, який не слабшає в стані спокою або змушує прокидатися вночі;
- Однотипний біль, який періодично повертається протягом 4-6 тижнів або супроводжується втратою ваги;
- Біль у спині (будь-якої інтенсивності та тривалості), яка супроводжується онімінням або поколюванням в руках або ногах, слабкістю або запамороченням;
- Біль у спині, яка супроводжується підвищенням температури;
- Сильний біль, який не знімається звичними безрецептурними знеболювальними;
- Біль у спині, що супроводжується болем у животі;
- Біль у спині з правого або лівого боку, яка супроводжується труднощами при сечовипусканні.
Не нехтуйте цими симптомами та розкажіть про них друзям і близьким.
|Симптом
|нирки
|хребет
|Біль в попереку
|завжди
|завжди
|Загострення болю при кашлі
|завжди
|завжди
|Підвищена температура тіла
|не завжди
|не завжди
|Біль при зміні положення
|не завжди
|не завжди
Як видно з таблиці – симптоми можуть бути змішані, тому лікар може провести додаткове обстеження.
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