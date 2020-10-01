Ми часто ігноруємо біль в спині, хоча цей симптом може приховувати серйозні захворювання, в тому числі пов'язані з органами черевної порожнини або з легкими.

Наш мозок легко локалізує поверхневий біль, але часто плутається, коли його джерело перебуває в глибині тіла.

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Який біль в спині не можна ігнорувати

Тому американський Державний інститут кістково-м'язових захворювань підготував чек-лист з симптомами, при яких необхідно відвідати лікаря:

Біль у спині у людей у ​​віці до 20 років;

Біль, який не слабшає в стані спокою або змушує прокидатися вночі;

Однотипний біль, який періодично повертається протягом 4-6 тижнів або супроводжується втратою ваги;

Біль у спині (будь-якої інтенсивності та тривалості), яка супроводжується онімінням або поколюванням в руках або ногах, слабкістю або запамороченням;

Біль у спині, яка супроводжується підвищенням температури;

Сильний біль, який не знімається звичними безрецептурними знеболювальними;

Біль у спині, що супроводжується болем у животі;

Біль у спині з правого або лівого боку, яка супроводжується труднощами при сечовипусканні.

Не нехтуйте цими симптомами та розкажіть про них друзям і близьким.

Симптоми болю в спині й нирках Симптом нирки хребет Біль в попереку завжди завжди Загострення болю при кашлі завжди завжди Підвищена температура тіла не завжди не завжди Біль при зміні положення не завжди не завжди

Як видно з таблиці – симптоми можуть бути змішані, тому лікар може провести додаткове обстеження.