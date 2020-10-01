Какие виды боли в спине требуют немедленного обращения к врачу
Мы часто игнорируем боль в спине, хотя этот симптом может скрывать серьезные заболевания, в том числе связанные с органами брюшной полости или с легкими.
Наш мозг легко локализует поверхностную боль, но часто путается, когда его источник находится в глубине тела.
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Боль в спине нельзя игнорировать
Поэтому американский государственный институт костно-мышечных заболеваний подготовил чек-лист с симптомами, при которых необходимо посетить врача:
- Боль в спине у людей в возрасте до 20 лет;
- Боль, которая не ослабевает в состоянии покоя или заставляет просыпаться ночью;
- Однотипная боль, которая периодически возвращается в течение 4-6 недель или сопровождается потерей веса;
- Боль в спине (любой интенсивности и продолжительности), которая сопровождается онемением или покалыванием в руках или ногах, слабостью или головокружением;
- Боль в спине, которая сопровождается повышением температуры;
- Сильная боль, которая не снимается привычными безрецептурными обезболивающими;
- Боль в спине, сопровождающаяся болью в животе;
- Боль в спине с правой или левой стороны, которая сопровождается трудностями при мочеиспускании.
Не пренебрегайте этими симптомами и расскажите о них друзьям и близким.
Симптомы боли в спине и почках
|Симптом
|почки
|хребет
|Боль в пояснице
|всегда
|всегда
|Обострение боли при кашле
|всегда
|всегда
|Повышенная температура тела
|не всегда
|не всегда
|Боль при смене положения
|не всегда
|не всегда
Как видно из таблицы – симптомы могут быть смешанными, поэтому врач может провести дополнительное обследование.
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