Мы часто игнорируем боль в спине, хотя этот симптом может скрывать серьезные заболевания, в том числе связанные с органами брюшной полости или с легкими.

Наш мозг легко локализует поверхностную боль, но часто путается, когда его источник находится в глубине тела.

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Боль в спине нельзя игнорировать

Поэтому американский государственный институт костно-мышечных заболеваний подготовил чек-лист с симптомами, при которых необходимо посетить врача:

Боль в спине у людей в возрасте до 20 лет;

Боль, которая не ослабевает в состоянии покоя или заставляет просыпаться ночью;

Однотипная боль, которая периодически возвращается в течение 4-6 недель или сопровождается потерей веса;

Боль в спине (любой интенсивности и продолжительности), которая сопровождается онемением или покалыванием в руках или ногах, слабостью или головокружением;

Боль в спине, которая сопровождается повышением температуры;

Сильная боль, которая не снимается привычными безрецептурными обезболивающими;

Боль в спине, сопровождающаяся болью в животе;

Боль в спине с правой или левой стороны, которая сопровождается трудностями при мочеиспускании.

Не пренебрегайте этими симптомами и расскажите о них друзьям и близким.

Симптомы боли в спине и почках

Симптом почки хребет Боль в пояснице всегда всегда Обострение боли при кашле всегда всегда Повышенная температура тела не всегда не всегда Боль при смене положения не всегда не всегда

Как видно из таблицы – симптомы могут быть смешанными, поэтому врач может провести дополнительное обследование.