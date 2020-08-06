Боль в спине: чего вы могли не знать
Боль в спине разного характера ощущают все категории людей. Малоизвестные факты о спинной боли – читайте в нашем материале.
Боль в спине сопровождает человека в течение жизни, поэтому стоит использовать лишь действенные методы лечения. Интересные факты о спинной боли рассказала семейный врач Светлана Кузьма.
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Факты о боли в спине
Ученые доказали, что анатомические части спины не смещаются и никуда не защемляются. То есть спина намного устойчивее к повреждениям, чем привыкли считать. Такие ложные утверждения приводят к избеганию активности.
Почему может появиться боль в спине
Боль в спине может появиться без травмы или повреждения позвоночника. Что может спровоцировать боль:
- образ жизни;
- физические факторы;
- психологические факторы;
- генетические факторы;
- социальные.
Физические упражнения или постельный режим
Физические упражнения полезны при боли в спине! Умеренные физические упражнения в течение 30 минут в день принесут пользу вашей спине.
Польза спорта для тела несомненна / Фото: mariupol.medkontrol.pro
Постепенное возвращение к привычным нагрузкам очень важно для быстрого восстановления. Поэтому постельный режим при боли в спине – противопоказан.
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Как лечить боль в спине
Сильные обезболивающие не уменьшают боли в спине лучше чем более простые средства. Такие лекарства лишь повышают риск побочных эффектов.
Пользуйтесь только теми средствами, эффективность и безопасность которых доказана клиническими исследованиями. Выбирайте только квалифицированных физиотерапевтов!
Улучшение при боли в спине – это когда боль уменьшается.
Рентгенологическое исследование и сканирование по поводу боли в спине не всегда эффективно для диагностики. Ведь большинство изменений, которые можно выявить на МРТ, носят естественный возрастной характер и не являются источниками боли в спине.
Какие категории людей чаще всего сталкиваются с болью в спине
Пиковый возраст возникновения болей в спине приходится на 35 – 55 лет. После 55 лет распространенность боли начинает снижаться, особенно это касается боли, источником которого являются межпозвонковые диски.
84% людей во всем мире испытывают боль в спине хоть раз в жизни независимо от возраста. Также исследования не обнаружили связи между плохой осанкой, например, сутулостью, и болями в спине.
Какие упражнения нельзя делать при боли в спине
- перекаты на спине;
- наклоны вперед из положения стоя;
- скручивание с полной амплитудой;
- подъем ног в положении лежа;
- также не следует выполнять упражнения, ведущие к гиперэкстензии поясницы.