Боль в спине разного характера ощущают все категории людей. Малоизвестные факты о спинной боли – читайте в нашем материале.

Боль в спине сопровождает человека в течение жизни, поэтому стоит использовать лишь действенные методы лечения. Интересные факты о спинной боли рассказала семейный врач Светлана Кузьма.

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Факты о боли в спине

Ученые доказали, что анатомические части спины не смещаются и никуда не защемляются. То есть спина намного устойчивее к повреждениям, чем привыкли считать. Такие ложные утверждения приводят к избеганию активности.

Почему может появиться боль в спине

Боль в спине может появиться без травмы или повреждения позвоночника. Что может спровоцировать боль:

образ жизни;

физические факторы;

психологические факторы;

генетические факторы;

социальные.

Физические упражнения или постельный режим

Физические упражнения полезны при боли в спине! Умеренные физические упражнения в течение 30 минут в день принесут пользу вашей спине.