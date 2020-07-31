Что поможет избежать стресса: способ, доступный всем
Люди, которые часто смеются в повседневной жизни, могут быть лучше подготовлены к тому, чтобы справиться со стрессовыми событиями. Поэтому, улыбка хорошо влияет на психологическое состояние человека, на ментальное здоровье.
Такие выводы объявили ученые из Базельского университета в Швейцарии.
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Исследователи изучили взаимосвязь между смехом, стрессовыми событиями и физическими и психологическими симптомами стресса (в частности, головной боли или беспокойства).
Смех – превосходное оружие против стресса
Оказалось, что люди, которые смеялись чаще, легче переносили стрессовые события, когда сталкивались с ними. При этом интенсивность смеха значения не имела, а вот частота улыбки и смеха важна.
По данным ученых, люди в среднем смеются 18 раз в день – обычно при общении с другими людьми. При этом женщины улыбаются в среднем чаще, чем мужчины.
Улыбка благодаря уменьшению стресса и тревоги способствует улучшению сна, хорошо влияет на нервную систему! Улыбка даже улучшает кровообращение в организме!
Интересно, что в то время, когда человек улыбается, работает до 53 мышц.