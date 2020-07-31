Люди, які часто сміються у повсякденному житті, можуть бути краще підготовлені до того, щоб справитися зі стресовими подіями. Тож, посмішка добре впливає на психологічний стан людини, на ментальне здоров`я.

Такі висновки оголосили вчені з Базельського університету у Швейцарії.

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Дослідники вивчили взаємозв’язок між сміхом, стресовими подіями й фізичними та психологічними симптомами стресу (зокрема, головного болю чи занепокоєння).

Сміх – чудова зброя проти стресу

Виявилося, що люди, які сміялися частіше, легше переносили стресові події, коли стикалися з ними. При цьому інтенсивність сміху значення не мала, а ось частота посмішки та сміху важлива.

За даними вчених, люди в середньому сміються 18 разів на день — зазвичай під час спілкування з іншими людьми. При цьому жінки посміхаються в середньому частіше, ніж чоловіки.

Посмішка завдяки зменшенню стресу та тривоги сприяє покращенню сну, що добре впливає на нервову систему! Посмішка навіть покращує кровообіг в організмі!

Цікаво, що в той час, коли людина посміхається, працює аж до 53 м'язів.