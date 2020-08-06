Біль в спині різного характеру відчувають усі категорії людей. Маловідомі факти про спинний біль – читайте в нашому матеріалі.

Біль у спині супроводжує людину протягом життя, тому варто використовувати лише дієві методи лікування. Цікаві факти про спинний біль розповіла сімейна лікарка Світлана Кузьма.

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Факти про біль у спині

Науковці довели, що анатомічні частини спини не зміщуються та нікуди не защемлюються. Тобто спина набагато стійкіша до пошкоджень, ніж звикли вважати. Такі хибні твердження призводять до уникнення активності.

Чому може з'явитися біль у спині

Біль в спині може з’явитися без травми чи пошкодження хребта. Що може спровокувати біль:

спосіб життя;

фізичні фактори;

психологічні фактори;

генетичні фактори;

соціальні.

Фізичні вправи чи ліжковий режим

Фізичні вправи корисні при болю в спині! Помірні фізичні вправи протягом 30 хвилин на день принесуть користь вашій спині.



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Поступове повернення до звичних навантажень дуже важливе для швидкого відновлення. Тому ліжковий режим при болю в спині – протипоказаний.

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Як лікувати біль у спині

Сильні знеболювальні не зменшують біль в спині краще ніж простіші засоби. Такі ліки мають лише більший ризик побічних ефектів.

Користуйтеся лише тими засобами, ефективність та безпечність яких доведена клінічними дослідженнями. Обирайте лише кваліфікованих фізіотерапевтів!

Покращення при болю в спині – це коли біль зменшується.

Рентгенологічне дослідження та сканування з приводу болю в спині не завжди ефективні для діагностики. Адже більшість змін, які можна виявити на МРТ, носять природній віковий характер і вони не є джерелами болю в спині.

Які категорії людей найчастіше стикаються з болем у спині

Піковий вік виникнення болю у спині припадає на 35 – 55 років. Після 55 років поширеність болю починає знижуватися, особливо це стосується болю, джерелом якого є міжхребцеві диски.

84% людей по всьому світу відчувають біль у спині хоч раз в житті незалежно від віку. Також дослідження не виявили зв'язку між поганою поставою, наприклад, сутулістю, з болями в спині.

Які вправи не можна робити при болі в спині