Відомо, що марафонці різної статі демонструють унікальну механіку бігу, яка в тому числі впливає на відмінності бігових травм у чоловіків і жінок. Як з'ясувалося, вся справа в особливостях розподілу м'язової сили.

Група вчених із США порівняла характеристики м'язової сили у 14 чоловіків-марафонців і 20 жінок під час бігу за допомогою спеціального аналізу компонентів бігу.

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Як чоловіки та жінки бігають

Дослідження проводилося з метою виявлення джерел відхилень в силі м'язів нижніх кінцівок і зміни їх сили у бігунів різного пола. Отримані дані оцінювалися за допомогою скелетно-м'язового моделювання.

Вчені побачили, що величина сили для м'язів задньої поверхні стегна, литкових і підошовних м'язів під час бігу у чоловіків була вищою незалежно від варіанту приземлення стопи. Також вони показали велику мінливість у виборі часу розвитку максимальної сили сідничного м'яза і величиною локальних піків сили литкового м'яза і підошовних м'язів у порівнянні з жінками.

Дослідники зробили висновок, що ця різниця, швидше за все, призводить до підвищеного навантаження на ахіллове сухожилля у чоловіків, бо воно відповідає за передачу сил литкового м'яза і м'язів підошви на кістку п'яти.

Отримані дані частково пояснюють, чому у чоловіків-бігунів частіше розвивається тендінопатія ахіллового сухожилля – дегенеративний процес, який супроводжується зміною структури сухожилля, набряком і запаленням.