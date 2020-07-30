Известно, что марафонцы разного пола демонстрируют уникальную механику бега, которая в том числе влияет на различия беговых травм у мужчин и женщин. Как выяснилось, все дело в особенностях распределения мышечной силы.

Группа ученых из США сравнила характеристики мышечной силы у 14 мужчин-марафонцев и 20 женщин во время бега с помощью специального анализа компонентов бега.

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Как мужчины и женщины бегают

Исследование проводилось с целью выявления источников отклонений в силе мышц нижних конечностей и изменения их силы у бегунов разного пола. Полученные данные оценивались с помощью скелетно-мышечного моделирования.

Ученые увидели, что величина силы для мышц задней поверхности бедра, икроножных и подошвенных мышц во время бега у мужчин была выше независимо от варианта приземления стопы. Также они показали большую изменчивость в выборе времени развития максимальной силы ягодичной мышцы и величиной локальных пиков силы икроножной мышцы и подошвенных мышц по сравнению с женщинами.

Исследователи пришли к выводу, что эта разница, скорее всего, приводит к повышенной нагрузке на ахиллово сухожилие у мужчин, так оно отвечает за передачу сил икроножной мышцы и мышц подошвы на пяточную кость.

Полученные данные частично объясняют, почему у мужчин-бегунов чаще развивается тендинопатия ахиллова сухожилия – дегенеративный процесс, который сопровождается изменением структуры сухожилия, отеком и воспалением.