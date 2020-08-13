В літню пору дуже важливо підтримувати не лише водний баланс, а й забезпечувати організм легкими продуктами з достатнім вмістом рідини. Попри те, що влітку заведено їсти прохолодне морозиво чи холодні закуски, така їжа насправді має тимчасовий ефект охолодження.

Вживання такої їжі призводить до підвищення температури, оскільки процес травлення виділяє тепло, пише Anywell.

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Теплі напої і супи допоможуть відчувати себе краще

Нехай це звучить дивно, але, щоб зберегти прохолоду організму, варто вживати їжу, що підвищує температуру тіла. Зокрема, теплі напої та супи. Вони підвищують внутрішню температуру тіла, а це своєю чергою сприятиме його охолодженню шляхом потовиділення.

Їжа з великою кількістю рідини — теж хороший спосіб зберегти організм у водному балансі, а також не дадуть тілу надто нагріватися. Це можуть бути овочі та фрукти, зокрема полуниця, диня, огірки, салат і селера.

У спеку слід обмежити вживання цукру в соках і напоях, а також кави й алкоголю, бо вони сприяють втраті рідини в організмі. Йогурт, до слова, теж сильно утримує воду.



Морозиво хоч і смачний, але ненайкращий варіант перекусу влітку / Фото Unsplash

А чому морозиво не кращий варіант "охолодитись"

Морозиво, як і будь-яка солодка їжа, збільшує в'язкість крові, довго перетравлюється, а цукор та добавки, що містяться в ньому, підсилюють спрагу.

До того ж, відчуття прохолоди зникне відразу після того, як доїсте порцію.