Ходьба корисна – це факт, але от чи є різниця, як саме прогулюватись, не зовсім зрозуміло. Виявилось, що для здоров’я важливі не тільки темп ходьби та тривалість дистанції, а й те, з якою метою ви гуляєте.

Фахівці з університету Огайо проаналізували дані 125 885 дорослих у віці від 18 до 64 років та визначили, яка ходьба найкраще впливає на здоров'я.

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Гуляти з певною метою – корисно

Люди, які гуляли з певною метою, наприклад, йшли з роботи додому або в магазин, отримували більшу користь від ходьби, ніж ті, хто гуляв без мети,

– йдеться в дослідженні.

Крім того, кожні додаткові 10 хвилин ходьби, наприклад, з дому до автобусної зупинки, на 6% покращували показник здоров'я у порівнянні з людьми, які ходять без причин.

Ймовірно, це пов'язано з тим, що, коли люди йдуть із конкретною метою, швидкість їхньої ходьби вища.



Вийти на зупинку раніше і пройтись пішки – хороша ідея / Фото Unsplash

Як пояснюють це вчені

Так от, люди ходять на роботу або за покупками зі швидкістю 4,3 кілометра на годину, а гуляють зі швидкістю 4,1 кілометра.

Різниця значна, хоч ми й не очікували побачити якоїсь різниці, адже ходьба є ходьба і всі форми ходьби корисні. І це дійсно так, втім ходьба з конкретною метою має значно більший вплив на наше здоров'я, ніж без мети,

– додали автори.