В летнее время очень важно поддерживать не только водный баланс, но и обеспечивать организм легкими продуктами с достаточным содержанием жидкости. Несмотря на то, что летом принято есть прохладное мороженое или холодные закуски, такая еда на самом деле имеет временный эффект охлаждения.

Употребление такой пищи приводит к повышению температуры, поскольку процесс пищеварения выделяет тепло, пишет Anywell.

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Теплые напитки и супы помогут чувствовать себя лучше

Пусть это звучит странно, но, чтобы сохранить прохладу организма, стоит употреблять пищу, повышающую температуру тела. В частности, теплые напитки и супы. Они повышают внутреннюю температуру тела, а это в свою очередь будет способствовать его охлаждению путем потоотделения.

Пища с большим количеством жидкости — тоже хороший способ сохранить организм в водном балансе, а также она не даст телу слишком нагреваться. Это могут быть овощи и фрукты, в частности клубника, дыня, огурцы, салат и сельдерей.

В жару следует ограничить употребление сахара в соках и напитках, а также кофе и алкоголя, так как они способствуют потере жидкости в организме. Йогурт, к слову, тоже сильно удерживает воду.

Мороженое хоть и вкусный, но не лучший вариант перекуса летом / Фото Unsplash

А почему мороженое не лучший вариант охладиться

Мороженое, как и любая сладкая еда, увеличивает вязкость крови, долго переваривается, а сахар и добавки, содержащиеся в нем, усиливают жажду.

К тому же, ощущение прохлады исчезнет сразу после того, как доедите порцию.