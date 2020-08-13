Ходьба полезна – это факт, но вот есть ли разница, как именно прогуливаться, не совсем понятно. Оказалось, что для здоровья важны не только темп ходьбы и продолжительность дистанции, но и то, с какой целью вы гуляете.

Специалисты из Университета Огайо проанализировали данные 125 885 взрослых в возрасте от 18 до 64 лет и определили, какая ходьба лучше всего влияет на здоровье.

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Гулять с определенной целью – полезно

Люди, которые гуляли с определенной целью, например, шли с работы домой или в магазин, получали большую пользу от ходьбы, чем те, кто гулял без цели,

– говорится в исследовании.

Кроме того, каждые дополнительные 10 минут ходьбы, например, из дома до автобусной остановки, на 6% улучшали показатель здоровья по сравнению с людьми, которые ходят без причин.

Вероятно, это связано с тем, что, когда люди идут с конкретной целью, скорость их ходьбы выше.

Выйти на остановку пораньше и пройтись пешком – хорошая идея / Фото Unsplash

Как объясняют это ученые

Так вот, люди ходят на работу или за покупками со скоростью 4,3 километра в час, а гуляют со скоростью 4,1 километра.

Разница значительная, хоть мы и не ожидали увидеть какой-то разницы, ведь ходьба есть ходьба и все формы ходьбы полезны. И это действительно так, впрочем ходьба с конкретной целью имеет значительно большее влияние на наше здоровье, чем без цели,

– добавили авторы.