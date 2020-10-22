Здорове серце дозволить жити не тільки довше, але й краще. Потрібно лише придивитися до свого організму. Тому найкращий спосіб запобігти розвитку будь-якої хвороби полягає в ліквідації її причини.

Серцево-судинні захворювання – найпоширеніша причина смертності як у світі, так і в Україні, проте в українському суспільстві обізнаність щодо факторів ризику від них дуже низька, а смертність – дуже висока.

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Щороку в Україні від серцево-судинних захворювань помирає 160 тисяч осіб. Тому потрібно звертати увагу на зміну зовнішніх показників, які сигналізують про зміни у вашому організмі.

Ліпоїдна дуга на рогівці

Це сіре або білувате коло по краю рогівки. Воно може бути неповним і окреслювати райдужку тільки зверху або знизу. По-іншому її називають "сенільна арка". До 60% людей між 50 і 60 роками мають таку ознаку. У 80 – ліпоїдну дугу можна побачити у кожного.

Дуга з'являється через відкладення ліпідів, але після п'ятдесяти вона може бути не пов'язана з високим рівнем холестерину.

Ліпіди – що це? Органічні сполуки, які є нерозчинними у воді через свою неполярність. їх вміст у клітині – 5-15% від сухої маси, у деяких клітинах може досягати майже 90% (клітини жирової тканини).

Проте у молодому віці ліпоїдна дуга говорить про проблеми з холестерином або тригліцеридами. Тому якщо уважно придивитися до очей, можна помітити ознаки атеросклерозу. І це – прямий сигнал до того, що серце працює неправильно.

Білі плями навколо очей

Медики їх називають ксантелазмами. Якщо вчасно не почати їх лікувати, вони можуть перетворитися на дуже некрасиві доброякісні пухлини. Відомо, що ксантелазми – невеликі жирові накопичення, що утворюються навколо повіки, слізної протоки або очної ямки.

Вважають, що причиною цих змін є старіння чи руйнівний вплив сонця і на це не потрібно звертати увагу. Але дослідження говорять, що поява білих плям – це привід для хвилювання. У людей з такими особливостями виявили підвищену концентрацію холестерину. Але існує версія, що половина людей з ксантелазмою мають нормальний рівень холестерину, але при цьому ризик смертності у них залишається на 17% вищим, ніж у людей без цих розпізнавальних знаків.

Ксантелазми пов'язують з атеросклерозом і гіпертонією, інсультом і захворюваннями коронарних артерій, а також цукровим діабетом.

Об'єм талії

Всі ми звикли звертати увагу на цифру, яку показують ваги. Це важливо, проте через індивідуальні особливості тіла, як-от кількість м‘язової маси в організмі, не завжди ваша загальна вага є точним індикатором. Об’єм талії – один зі складових так званого метаболічного синдрому.



Талія може розповісти про хвороби серця / Фото unplash

Вимірювання окружності талії – найбільш точний показник, що дозволяє виявити кількість абдомінального жиру, який накопичується на рівні талії та є найбільш небезпечним. Він може оточувати життєво необхідні органи, такі як кишківник, підшлункову залозу, печінку та порушувати їхню функцію. Чим більша частка такого жиру в організмі, тим вищі ризики появи серцево-судинних хвороб, інсульту, діабету, метаболічного синдрому та навіть деяких видів раку.

За даними ВООЗ, окружність талії для чоловіків 94 сантиметрів, а для жінок – 80, означають наявність підвищеного ризику появи серйозних хвороб. 102 та 88 сантиметрів відповідно – надзвичайно високий ризик померти від будь-яких інших захворювань. І хоч надлишок жиру вже є негативним індикатором, важливим є факт, де саме він накопичується.

Складка на мочці вуха

Мочка вуха може розповісти багато про хвороби. Як показали дослідження, "ознака Френка" свідчить про високий ризик ішемічної хвороби серця, хвороби периферичних артерій, а також інфаркту. Вважається, що складка на мочці з'являється з тієї ж причини, що і хвороби серця і судин – через погане кровопостачання, пов'язаного з закупоркою артерій, порушується еластичність тканин і мочка зморщується.

Але не всі вчені погоджуються з думкою, що мочка вуха відображає стан серця. Швидше за все, по складці на вусі можна робити прогнози тільки в поєднанні з іншими даними. Як мінімум, додатково оцінювати вік і стать. Тому що, до менопаузи у жінок серце міцніше, ніж у чоловіків.

Зморшки на лобі

Європейське товариство кардіологів помітило, що глибокі поперечні зморшки можуть свідчити про захворюваність судини та серця. На них варто звертати увагу, якщо зморшки набагато більші, ніж у ровесників. Але попереджувальну здатність мають тільки горизонтальні складки на лобі. Інші, наприклад, "гусячі лапки" навколо очей, ніякої загрози не несуть.



Зморшки на лобі та проблеми з серцем / Фото unplash

Зрозуміти це допомогло 20-річне спостереження з 233 пацієнтами. Результати показали, що зі збільшенням кількості зморшок зростає і ризик серцево-судинних захворювань. Це не означає, що поява складки на лобі – напрямок на ЕКГ. Але, можливо, позбутися зморшок допоможе саме кардіолог, а не косметолог.

Облисіння

Облисіння або випадіння волосся – проблема, з якою стикається значна частина українців. Причин цієї хвороби існує безліч. Облисіння може бути спадковим, а може бути симптомом серйозної хвороби. Зв'язок між облисінням і станом судин помітили тільки у чоловіків.

У пацієнтів у яких волосся випадає частіше виявили підвищений тиск і холестерин. З іншого боку, виявилося складно перевірити, чи є наявність волосся захисним фактором від захворювань серця. Тому, так само як зморшки на лобі та складка на мочці вуха, облисіння може бути сигналом про серцево-судинні проблеми тільки разом з іншими ознаками.

Що ж робити, якщо ви виявили у себе описані симптоми? Правильне рішення – отримати консультацію терапевта або кардіолога. Треба доповнити зовнішні спостереження лабораторними та інструментальними дослідженнями. Після цього стане зрозуміло, чи можна врятувати серце зміною способу життя чи потрібна допомога таблеток.

