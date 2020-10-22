Здоровое сердце позволит жить не только дольше, но и лучше. Нужно только присмотреться к своему организму. Поэтому лучший способ предотвратить развитие любой болезни заключается в ликвидации ее причины.

Сердечно-сосудистые заболевания – самая распространенная причина смертности как в мире, так и в Украине, однако в украинском обществе осведомленность о факторах риска от них очень низкая, а смертность – очень высокая.

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Ежегодно в Украине от сердечно-сосудистых заболеваний умирают 160 тысяч человек. Поэтому нужно обращать внимание на изменение внешних показателей, которые сигнализируют об изменениях в вашем организме.

Липоидная дуга на роговице

Это серый или беловатый круг по краю роговицы. Он может быть неполным и очерчивать радужку только сверху или снизу. По-другому ее называют "сенильной аркой". До 60% людей между 50 и 60 годами имеют такой признак. В 80 – липоидную дугу можно увидеть у каждого.

Дуга появляется из-за отложения липидов, но после пятидесяти она может быть не связана с высоким уровнем холестерина.

Липиды – что это? Органические соединения, нерастворимые в воде из-за своей неполярности. Их содержание в клетке – 5-15% от сухой массы, в некоторых клетках может достигать почти 90% (клетки жировой ткани).

Однако в молодом возрасте липоидная дуга говорит о проблемах с холестерином или триглицеридами. Поэтому если внимательно присмотреться к глазам, можно заметить признаки атеросклероза. И это – прямой сигнал к тому, что сердце работает неправильно.

Белые пятна вокруг глаз

Медики их называют ксантелазмы. Если вовремя не начать их лечить, они могут превратиться в очень некрасивые доброкачественные опухоли. Известно, что ксантелазмы – небольшие жировые накопления, образующиеся вокруг века, слезного протока или глазницы.

Считают, что причиной этих изменений является старение или разрушительное воздействие солнца и на это не нужно обращать внимание. Но исследования говорят, что появление белых пятен – это повод для волнения. У людей с такими особенностями обнаружили повышенную концентрацию холестерина. Но существует версия, что у половины людей с ксантелазмой нормальный уровень холестерина, но при этом риск смертности у них остается на 17% выше, чем у людей без этих опознавательных знаков.

Ксантелазмы связывают с атеросклерозом и гипертонией, инсультом и заболеваниями коронарных артерий, а также сахарным диабетом.

Объем талии

Все мы привыкли обращать внимание на цифру, которую показывают веса. Это важно, однако из-за индивидуальных особенностей тела, например количества мышечной массы в организме, не всегда ваш общий вес является точным индикатором. Объем талии – один из составляющих так называемого метаболического синдрома.



Талия может рассказать о болезни сердца / Фото unplash

Измерение окружности талии – наиболее точный показатель, позволяющий выявить количество абдоминального жира, который накапливается на уровне талии и является наиболее опасным. Он может окружать жизненно необходимые органы, такие как кишечник, поджелудочная железа, печень и нарушать их функцию. Чем больше доля такого жира в организме, тем выше риски появления сердечно-сосудистых болезней, инсульта, диабета, метаболического синдрома и даже некоторых видов рака.

По данным ВОЗ, окружность талии для мужчин 94 сантиметра, а для женщин – 80, означают наличие повышенного риска развития серьезных болезней. 102 и 88 сантиметров соответственно – чрезвычайно высокий риск умереть от любых других заболеваний. И хотя избыток жира уже является негативным индикатором, важным является тот факт, где именно он накапливается.

Складка на мочке уха

Мочка уха может рассказать о болезнях. Как показали исследования, "признак Фрэнка" свидетельствует о высоком риске ишемической болезни сердца, болезни периферических артерий, а также инфаркта. Считается, что складка на мочке появляется по той же причине, что и болезни сердца и сосудов – из-за плохого кровоснабжения, связанного с закупоркой артерий, нарушается эластичность тканей и мочка сморщивается.

Но не все ученые сходятся во мнении, что мочка уха отражает состояние сердца. Скорее всего, по складке на ухе можно делать прогнозы только в сочетании с другими данными. Как минимум, дополнительно оценивать возраст и пол. Потому что, до менопаузы у женщин сердце крепче, чем у мужчин.

Морщины на лбу

Европейское общество кардиологов заметило, что глубокие поперечные морщины могут свидетельствовать о заболеваемости сосудов и сердца. На них стоит обращать внимание, если морщины гораздо больше, чем у ровесников. Но предупредительной способностью обладают только горизонтальные складки на лбу. Другие, например, "гусиные лапки" вокруг глаз, никакой угрозы не несут.



Морщины на лбу и проблемы с сердцем / Фото unplash

Понять это помогло 20-летнее наблюдение с 233 пациентами. Результаты показали, что с увеличением количества морщин растет и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это не означает, что появление складки на лбу – направление на ЭКГ. Но, возможно, избавиться морщин поможет именно кардиолог, а не косметолог.

Облысение

Облысение или выпадение волос – проблема, с которой сталкивается значительная часть украинцев. Причин этой болезни существует множество. Облысение может быть наследственным, а может быть симптомом серьезной болезни. Связь между облысением и состоянием сосудов заметили только у мужчин.

У пациентов у которых волосы выпадают чаще обнаружили повышенное давление и холестерин. С другой стороны, оказалось сложно проверить, является ли наличие волос защитным фактором от заболеваний сердца. Поэтому, так же как морщины на лбу и складка на мочке уха, облысение может быть сигналом о сердечно-сосудистых проблемах только вместе с другими признаками.

Что же делать, если вы обнаружили у себя описанные симптомы? Правильное решение – получить консультацию терапевта или кардиолога. Надо дополнить внешние наблюдения лабораторными и инструментальными исследованиями. После этого станет ясно, можно ли спасти сердце изменением образа жизни и нужна ли помощь таблеток.