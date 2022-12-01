Запалення проявляється у вигляді болю, почервоніння, набряку, підвищення температури. Це природна захисна реакція імунної системи. Таким чином, організм бореться з чужорідними мікроорганізмами або запускає регенерацію пошкоджених тканин.

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Небезпечне запалення

У нормі ця реакція триває кілька днів і минає самостійно. Але іноді процес може затягтися на кілька місяців, а то й років. Тоді йдеться про хронічну форму. І це затяжне запалення вже не сприяє одужанню, а навпаки, пошкоджує тканини серця, мозку та інших органів. Воно бере участь у розвитку багатьох захворювань, включаючи:

хвороба Альцгеймера;

астму;

рак;

хвороби серця;

ревматоїдний артрит;

цукровий діабет другого типу.

Проблема в тому, що іноді запалення проявляється не на шкірі, а всередині організму. У цьому випадку воно протікає непомітно і людина може роками не знати.

Симптоми хронічного внутрішнього запалення відстежити складніше, але, як правило, вони включають набряк, висипання на шкірі, головний біль, підвищену стомлюваність, біль у м'язах та суглобах, здуття живота та інші проблеми зі шлунком.

Яка їжа викликає запалення

Причин хронічного запалення багато, і серед них є певна їжа. Наприклад, у людей з алергією на будь-який продукт при вживанні виникає запальна реакція. Однак навіть за відсутності алергії та хронічних захворювань деякі продукти впливають на рівень запалення в організмі.

До основних ініціаторів запалення належить загальновизнана "шкідлива" їжа: