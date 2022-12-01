Запалення проявляється у вигляді болю, почервоніння, набряку, підвищення температури. Це природна захисна реакція імунної системи. Таким чином, організм бореться з чужорідними мікроорганізмами або запускає регенерацію пошкоджених тканин.
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Небезпечне запалення
У нормі ця реакція триває кілька днів і минає самостійно. Але іноді процес може затягтися на кілька місяців, а то й років. Тоді йдеться про хронічну форму. І це затяжне запалення вже не сприяє одужанню, а навпаки, пошкоджує тканини серця, мозку та інших органів. Воно бере участь у розвитку багатьох захворювань, включаючи:
- хвороба Альцгеймера;
- астму;
- рак;
- хвороби серця;
- ревматоїдний артрит;
- цукровий діабет другого типу.
Проблема в тому, що іноді запалення проявляється не на шкірі, а всередині організму. У цьому випадку воно протікає непомітно і людина може роками не знати.
Симптоми хронічного внутрішнього запалення відстежити складніше, але, як правило, вони включають набряк, висипання на шкірі, головний біль, підвищену стомлюваність, біль у м'язах та суглобах, здуття живота та інші проблеми зі шлунком.
Яка їжа викликає запалення
Причин хронічного запалення багато, і серед них є певна їжа. Наприклад, у людей з алергією на будь-який продукт при вживанні виникає запальна реакція. Однак навіть за відсутності алергії та хронічних захворювань деякі продукти впливають на рівень запалення в організмі.
До основних ініціаторів запалення належить загальновизнана "шкідлива" їжа:
- червоне та перероблене м'ясо (бургери, стейки, сосиски, бекон);
- солодкі газовані напої;
- продукти з високим вмістом трансжирів (маргарин, картопля фрі, будь-які інші продукти, засмажені у великій кількості олії);
- рафіновані вуглеводи (будь-який цукор, пшеничне борошно вищого ґатунку, білий рис, крохмаль);
- алкоголь при регулярному вживанні.