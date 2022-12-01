Воспаление проявляется в виде боли, покраснения, отека, повышения температуры. Это естественная защитная реакция иммунной системы. Таким образом организм борется с чужеродными микроорганизмами или запускает регенерацию поврежденных тканей.

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Опасное воспаление

В норме эта реакция длится несколько дней и проходит без помощи других. Но иногда процесс может затянуться на несколько месяцев, а то и лет. Тогда речь идет о хронической форме. И это затяжное воспаление уже не способствует выздоровлению, а напротив, повреждает ткани сердца, мозга и других органов. Оно принимает участие в развитии многих заболеваний, включая:

болезнь Альцгеймера;

астму;

рак;

болезни сердца;

ревматоидный артрит;

сахарный диабет второго типа

Проблема в том, что иногда воспаление проявляется не на коже, а внутри организма. В этом случае он протекает незаметно, и человек может годами не знать.

Симптомы хронического внутреннего воспаления отследить сложнее, но, как правило, они включают отек, кожную сыпь, головную боль, повышенную утомляемость, боли в мышцах и суставах, вздутие живота и другие проблемы с желудком.

Какая пища вызывает воспаление

Причин хронического воспаления много, и среди них есть определенная пища. К примеру, у людей с аллергией на любой продукт при употреблении возникает воспалительная реакция. Однако даже в отсутствие аллергии и хронических заболеваний некоторые продукты влияют на уровень воспаления в организме.

К основным инициаторам воспаления относится общепризнанная "вредная" еда: