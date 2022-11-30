Генетическая причина бесплодия

Они установили, что мутации гена DCL3 (STARD8) вызывают сбой полового развития и, как следствие, бесплодие. Также этот ген задействован в сложных процессах, приводящих к онкологическим заболеваниям половых органов.

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Ученые нашего института совершили важное открытие, которое поможет разобраться в генетических механизмах сложных половых расстройств, делать прогнозы для диагностики таких болезней, собственно, поможет разрабатывать лечение мужского и женского бесплодия.

– отметили ученые.

Исследования проводили во главе с заведующей лабораторией геномики человека Людмилой Лившиц вместе с коллегами из Испании и Швейцарии. Они использовали живые модели, на которых можно провести эксперименты и исследовать тонкие молекулярные механизмы нарушений, наблюдаемых у человека.

Важность открытия

Лабораторным объектом стала мушка-дрозофила, у которой последовательность гена DCL3 (STARD8) очень сходна с соответствующими последовательностями у человека. По словам ученых, эти исследования открывают перспективы применения полученных знаний в практической медицине.

Работа важна для специалистов по биологии развития, генетики человека и клиническим генетикам. Международный научный журнал eLife отметил, что открытие является убедительным, поскольку сочетает генетические данные у пациента с дисгенезией гонад с данными, полученными в генетических экспериментах на дрозофиле.