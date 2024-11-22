Раніше дослідження вже показували, що регулярне вживання чаю та кави пов'язане зі зниженням ризиків розвитку діабету 2 типу та різних серцево-судинних захворювань, таких як гіпертонія та ішемія, пише 24 Канал з посиланням на PLOS.

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Нове дослідження кави та чаю

Тепер, щоб оцінити вплив чаю та кави на ризик неврологічних порушень, китайські вчені проаналізували дані з UK Biobank, великої біомедичної бази даних у Великобританії.

У дослідженні взяли участь понад 365 тисяч осіб віком від 50 до 74 років, при цьому враховувалися обсяги споживання чаю та кави, частота випадків деменції та інсульту, а також стать, вік, спосіб життя та наявність супутніх захворювань.

Чому ці напої корисні

Дослідження показало дивовижні результати, у тих, хто вживає 2 – 3 чашки кави та стільки ж чаю, ризик інсульту зменшився на 32%, а ймовірність деменції — на 28% у порівнянні з тими, хто не пʼє ці напої.

Вчені припускають, що чай і кава мають на організм однаковий вплив. Ці напої багаті на антиоксиданти та поліфеноли, які допомагають підтримувати нормальний рівень кров'яного тиску, захищають судини від пошкоджень і покращують кровообіг у мозку.

Проте самі дослідники вказують на певні обмеження цього дослідження. У базі даних містяться відомості лише про кількість випитої кави та чаю на момент збору даних, і незрозуміло, як ці показники могли змінюватися з часом.