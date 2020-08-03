Вчені проаналізували частоту заражень серед пасажирів високошвидкісних міжміських поїздів в Китаї і з'ясували, що вірогідність зараження від інфікованого пасажира збільшується в 10 разів при знаходженні з ним в одному ряду.

Британські вчені виявили 2334 "індексних пацієнтів" – пасажирів, у яких з'явилися симптоми коронавірусу протягом 14 днів після поїздки. Дослідники також зуміли визначити понад 72 093 пасажири, які сиділи в трьох найближчих рядах від цих людей, йдеться на сайті Оксфордського університету.

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Де найбільший ризик заразитися

Згідно з дослідженням, 234 пасажири з 72 093, що сиділи поруч з "індексними пацієнтами", в кінцевому підсумку отримали позитивний тест на COVID-19. Таким чином, частота заражень, або "коефіцієнт атаки", як назвали його автори дослідження, склала 0,32%.

Люди, що сиділи на сусідніх кріслах поруч з "індексними пацієнтами" заражалися на 3,5% частіше. Частота "атак" коронавірусу на пасажирів, що сиділи в одному ряду з хворим, становила 1,5% або більше ніж в 10 разів вище ніж у тих, хто сидів попереду і позаду. При цьому показники зараження практично не розрізнялися у пасажирів, що сиділи в одному ряду з інфікованим з тими, хто сидів на двох найближчих рядах. Обидві ці групи заражалися частіше, ніж пасажири, яких розділяли з "індексним пацієнтом" три ряди.

Чому так трапляється

Дослідники висунули кілька теорій про те, чому пасажири в одному ряду більше схильні до зараження. Можливо, на поширення вірусу впливає наявність або відсутність сидінь без підголівників. Крім того, пасажири в одному ряду більше взаємодіють один з одним при посадці і під час зупинок. Вчені також врахували, що сім'ї й компанії найчастіше сідають поруч, більше розмовляють і контактують один з одним.

З'ясувалося також, що на частоту заражень ніяк не вплинуло розташування місць, тобто пасажири, які сидять біля вікна, посередині або в проході, заражалися з однаковою частотою.

Дослідження також не підтвердило можливість зараження через поверхні. А ось тривалість поїздки була серйозним фактором – частота інфекційних "атак" збільшувалася на 0,15% з кожною годиною, проведеним в дорозі.