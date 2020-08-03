Ученые проанализировали частоту заражений среди пассажиров высокоскоростных междугородних поездов в Китае и выяснили, что вероятность заражения от инфицированного пассажира увеличивается в 10 раз при нахождении с ним в одном ряду.

Британские ученые обнаружили 2 334 "индексных пациента" – пассажиров, у которых появились симптомы коронавируса в течение 14 дней после поездки. Исследователи также сумели определить более 72 093 пассажиров, которые сидели в трех ближайших рядах от этих людей, говорится на сайте Оксфордского университета.

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Где наибольший риск заразиться

Согласно исследованию, 234 пассажира из 72 093, которые сидели рядом с "индексными пациентами", в конечном итоге получили положительный тест на COVID-19. Таким образом, частота заражений, или "коэффициент атаки", как назвали его авторы исследования, составила 0,32%.

Люди, сидевшие на соседних креслах рядом с "индексными пациентами" заражались на 3,5% чаще. Частота "атак" коронавируса на пассажиров, сидевших в одном ряду с больным, составляла 1,5% или более чем в 10 раз выше, чем у тех, кто сидел впереди и позади. При этом показатели заражения практически не различались у пассажиров, что сидели в одном ряду с инфицированным с теми, кто сидел на двух ближайших рядах. Обе эти группы заражались чаще, чем пассажиры, которых разделяли с "индексным пациентом" три ряда.

Почему так случается

Исследователи выдвинули несколько теорий о том, почему пассажиры в одном ряду более склонны к заражению. Возможно, на распространение вируса влияет наличие или отсутствие сидений без подголовников. Кроме того, пассажиры в одном ряду больше взаимодействуют друг с другом при посадке и во время остановок. Ученые также учли, что семьи и компании чаще всего садятся рядом, больше разговаривают и контактируют друг с другом.

Выяснилось также, что на частоту заражений никак не повлияло расположение мест, то есть пассажиры, сидящие у окна, посередине или в проходе, заражались с одинаковой частотой.

Исследование также не подтвердило возможность заражения через поверхности. А вот продолжительность поездки была серьезным фактором – частота инфекционных "атак" увеличивалась на 0,15% с каждым часом, проведенным в дороге.