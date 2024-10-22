Однак якщо ви не знаєте, з чого почати, видання Real Simple розповіло про найкорисніші види солі.

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Найкорисніші види солі

Варто звернути увагу на те, що в Україні є дефіцит йоду. МОЗ України наголошує на тому, що найефективніший і водночас найвигідніший шлях подолання йододефіциту – це вживати йодовану сіль. Тож на прилавках магазинів радимо обирати саме її.

Але зловживати нею теж не варто. ВООЗ радить дорослим вживати не більше 5 грамів солі на добу.

Тим часом розповідаємо, чим можна замінити звичайну столову сіль. Зауважимо, що ці види також існують йодовані.

Морська сіль

Морську сіль отримують, випаровуючи морську воду, тож початково вона не містить йоду (якщо тільки додатково не збагачується ним).

Водночас через те, що вона менш оброблена, у ній багато додаткових мінералів.

Велика морська сіль містить близько 1560 міліграмів натрію на чайну ложку, а також може містити сліди калію, заліза та цинку.



Морська сіль / Pexels

Гімалайська сіль

Ще одна корисна заміна кухонній солі — гімалайська сіль. Оскільки її крупинки великі, загалом її потрібно менше для того, щоб посолити їжу.

Загалом у порівнянні зі звичайною кухонною сіллю у ній більш кальцію, калію, магнію та заліза. Тим часом натрію менше. Вміст натрію в гімалайській рожевій солі становить близько 2200 міліграмів на чайну ложку.



Гімалайська сіль / Pexels

Видання Real Simple радить і третю, кошерну сіль, оскільки вона добре очищена і не містить жодних домішок, а її крупинки більші, ніж у звичайної солі. Вона містить близько 1240 міліграмів натрію на чайну ложку.

Але її єдиний плюс у тому, що через великий розмір кристалів нею легше приправляти страви. Вона навіть на смак не відрізняється від кухонної.

Також зауважимо, що йодованої кошерної солі не існує. Тож чи споживати її – вирішувати вам.

Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.