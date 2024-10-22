Однак якщо ви не знаєте, з чого почати, видання Real Simple розповіло про найкорисніші види солі.
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Найкорисніші види солі
Варто звернути увагу на те, що в Україні є дефіцит йоду. МОЗ України наголошує на тому, що найефективніший і водночас найвигідніший шлях подолання йододефіциту – це вживати йодовану сіль. Тож на прилавках магазинів радимо обирати саме її.
Але зловживати нею теж не варто. ВООЗ радить дорослим вживати не більше 5 грамів солі на добу.
Тим часом розповідаємо, чим можна замінити звичайну столову сіль. Зауважимо, що ці види також існують йодовані.
- Морська сіль
Морську сіль отримують, випаровуючи морську воду, тож початково вона не містить йоду (якщо тільки додатково не збагачується ним).
Водночас через те, що вона менш оброблена, у ній багато додаткових мінералів.
Велика морська сіль містить близько 1560 міліграмів натрію на чайну ложку, а також може містити сліди калію, заліза та цинку.
Морська сіль / Pexels
- Гімалайська сіль
Ще одна корисна заміна кухонній солі — гімалайська сіль. Оскільки її крупинки великі, загалом її потрібно менше для того, щоб посолити їжу.
Загалом у порівнянні зі звичайною кухонною сіллю у ній більш кальцію, калію, магнію та заліза. Тим часом натрію менше. Вміст натрію в гімалайській рожевій солі становить близько 2200 міліграмів на чайну ложку.
Гімалайська сіль / Pexels
Видання Real Simple радить і третю, кошерну сіль, оскільки вона добре очищена і не містить жодних домішок, а її крупинки більші, ніж у звичайної солі. Вона містить близько 1240 міліграмів натрію на чайну ложку.
Але її єдиний плюс у тому, що через великий розмір кристалів нею легше приправляти страви. Вона навіть на смак не відрізняється від кухонної.
Також зауважимо, що йодованої кошерної солі не існує. Тож чи споживати її – вирішувати вам.
Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.
*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.