Нове дослідження впливу фізичної активності

Команда науковців на чолі з Бруно Біццозеро-Пероні з Університету Кастилії-Ла-Манча (Іспанія) проаналізувала дані з баз PubMed, PsycINFO, Scopus, SPORTDiscus і Web of Science за ключовими словами, що стосуються фізичної активності, кількості щоденних кроків та симптомів депресії, повідомляє 24 Канал з посиланням на JAMA Network Open.

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Дослідження відбирали незалежно від дати їхньої публікації та мови. Симптоми депресії оцінювалися за допомогою стандартизованих методик, а кількість кроків фіксувалася з використанням акселерометрів та крокомірів.

Ходьба зменшує ризик депресії

Отримані результати, оцінені двома незалежними експертами, показали, що кількість кроків має обернену залежність від рівня депресії в усіх 33 дослідженнях. Зокрема, низькі рівні фізичної активності (менш як 5000 кроків на день) були пов'язані з підвищеним ризиком депресії, тоді як помірні (5000 – 7499 кроків) і високі рівні (10 000 кроків і більше) відповідали меншому ризику виникнення депресивних симптомів.

Крім того, було відзначено, що з підвищенням кількості щоденних кроків загальний стан здоров'я респондентів покращувався. Наприклад, збільшення кількості кроків з менше ніж 5000 до 7000 і більше призводило до помітного зниження ймовірності депресії, а кожна додаткова тисяча кроків знижувала шанси на появу симптомів.

Дослідники зробили висновок, що крокомір (наприклад, фітнес-браслет) є простим і ефективним інструментом для поліпшення як фізичного, так і психічного здоров'я. Вони також підкреслили, що "кроковий" підхід може стати основою для розробки профілактичних заходів проти депресії, особливо для тих, хто веде малорухливий спосіб життя. Подальші дослідження допоможуть встановити причинно-наслідкові зв'язки між кількістю кроків та зниженням ризику депресивних розладів.