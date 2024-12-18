Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на британське дослідження, про яке пише The Guardian.

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За словами Метью Белла, співавтора дослідження і представника Frontier Economics, участь у таких заходах, як п'єси, мюзикли, балет, а особливо музичні виступи, пов'язана зі зниженням рівня депресії та болю, а також з покращенням якості життя. Дейзі Фанкур, співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я, підкреслила, що залучення до мистецтва пропонує широкий спектр переваг для здоров'я.

Який вплив мистецтва на здоров'я:

покращуються когнітивні здібності;

симптоми психічних захворювань зменшуються і покращується самопочуття;

зменшується рівень болю і стресу;

відчуття самотності відчувається рідше;

фізичну працездатність легше підтримувати.

Чому це важливо

Автори дослідження вважають, що участь у мистецтві може зменшити надмірне навантаження на систему охорони здоров'я. Усе просто: творча діяльність сприяє фізичній активності та соціальній взаємодії, потенційно зменшуючи попит на стаціонарне лікування в лікарнях та будинках для людей похилого віку.

Детальніше про саме дослідження

У ході дослідження команда зібрала дані про 13 різних груп британців, чиє самопочуття покращилося, коли вони брали участь у мистецьких заходах.

Зокрема, люди у віці 65 років і старше, які відвідували щотижневі уроки мистецтва в місцевому музеї протягом трьох місяців, відчули не лише покращення емоційного благополуччя, а й фінансову вигоду, заощадивши в середньому 1310 фунтів стерлінгів (приблизно 69 640 гривень) завдяки зменшенню кількості візитів до терапевта.

Крім того, паралельне дослідження, в якому брали участь молоді люди у віці від 18 до 28 років, показало, що ті, хто займався музикою і театральною діяльністю, повідомляли про підвищення рівня щастя і більше відчуття мети в житті. Ці висновки підкреслюють цінну роль мистецтва у зміцненні психічного та емоційного здоров'я в різних вікових групах.