Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на британское исследование, о котором пишет The Guardian.

Смотрите также Какие отношения крепче – начавшиеся после личной встречи или онлайн

По словам Мэтью Белла, соавтора исследования и представителя Frontier Economics, участие в таких мероприятиях, как пьесы, мюзиклы, балет, а особенно музыкальные выступления, связано со снижением уровня депрессии и боли, а также с улучшением качества жизни. Дейзи Фанкур, сотрудница Всемирной организации здравоохранения, подчеркнула, что приобщение к искусству предлагает широкий спектр преимуществ для здоровья.

Каково влияние искусства на здоровье:

улучшаются когнитивные способности;

симптомы психических заболеваний уменьшаются и улучшается самочувствие;

уменьшается уровень боли и стресса;

чувство одиночества ощущается реже;

физическую работоспособность легче поддерживать.

Почему это важно

Авторы исследования считают, что участие в искусстве может уменьшить чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения. Все просто: творческая деятельность способствует физической активности и социальному взаимодействию, потенциально уменьшая спрос на стационарное лечение в больницах и домах престарелых.

Подробнее о самом исследовании

В ходе исследования команда собрала данные о 13 различных группах британцев, чье самочувствие улучшилось, когда они участвовали в художественных мероприятиях.

В частности, люди в возрасте 65 лет и старше, которые посещали еженедельные уроки искусства в местном музее в течение трех месяцев, почувствовали не только улучшение эмоционального благополучия, но и финансовую выгоду, сэкономив в среднем 1310 фунтов стерлингов (примерно 69 640 гривен) благодаря уменьшению количества визитов к терапевту.

Кроме того, параллельное исследование, в котором участвовали молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет, показало, что те, кто занимался музыкой и театральной деятельностью, сообщали о повышении уровня счастья и большем ощущении цели в жизни. Эти выводы подчеркивают ценную роль искусства в укреплении психического и эмоционального здоровья в разных возрастных группах.