Существует мнение, что в отношениях, которые возникают в результате виртуального общения, может преобладать физическое притяжение, в то время, как эмоциональная связь остается на втором плане, что делает такие отношения менее искренними и серьезными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Social Sciences.

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Кроме того, одним из недостатков интернет-знакомств считается вероятность ложной информации в профилях на платформах для поиска партнеров.

Новое исследование свиданий

Чтобы разобраться, оправданы ли сомнения скептиков, занимающих позицию против онлайн-знакомств, Майкл Ланглей, доцент кафедры гуманитарных наук и дизайна в Университете Бейлора, провел исследование вместе с психологами Лирой Тухи и Ариэль Подберески из Университета штата Флорида.

Добровольцы для исследования были набраны среди студентов крупного университета на юге США, которые участвовали в онлайн-опросе. В исследовании приняли участие 233 человека старше 18 лет. 120 участников сообщили о наличии отношений, в то время, как 113 указали, что пока не встречаются. 169 респондентов рассказали о предыдущем опыте любовных отношений, а 64 отметили, что нынешние связи являются их первыми романами.

Сначала участники сообщили, как они познакомились с нынешними или бывшими партнерами - через личную встречу или онлайн-приложения. Затем они оценили качество отношений по 18 критериям, включая удовлетворенность, близость и доверие, используя шкалу от 1 до 7 баллов. Ученые проанализировали результаты с помощью статистических методов, измеряя качество отношений в зависимости от способа знакомства.

Онлайн-знакомства не влияют на качество отношений

В результате анализа не было выявлено значительных различий в качестве отношений, исходя из того, как они начались – через личную встречу или через интернет. Исследователи объяснили это тем, что негативные стереотипы о приложениях для свиданий за последние годы ослабли.

Ранее такие знакомства осуждали, но наше исследование показало, что отношения, которые начались в приложениях для знакомств, могут быть равноценными романам, возникших после личных встреч,

– отметили авторы исследования.

Однако ученые отметили, что определенные ограничения не позволили сделать обобщений. Выборка участников была сформирована только из одного университета, и большинство из них были женщинами. Для подтверждения выводов необходимо провести дополнительные исследования с участниками из других демографических групп.