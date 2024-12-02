Існує думка, що у стосунках, які виникають внаслідок віртуального спілкування, може переважати фізичне притягання, в той час, як емоційний зв’язок залишається на другому плані, що робить такі стосунки менш щирими та серйозними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Social Sciences.

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Крім того, одним із недоліків інтернет-знайомств вважається ймовірність неправдивої інформації в профілях на платформах для пошуку партнерів.

Нове дослідження побачень

Щоб розібратися, чи виправдані сумніви скептиків, які займають позицію проти онлайн-знайомств, Майкл Ланглей, доцент кафедри гуманітарних наук та дизайну в Університеті Бейлора, провів дослідження разом із психологами Лірою Тухі та Аріель Подберескі з Університету штату Флорида.

Добровольців для дослідження було набрано серед студентів великого університету на півдні США, які брали участь в онлайн-опитуванні. У дослідженні взяли участь 233 особи старше 18 років. 120 учасників повідомили про наявність стосунків, у той час, як 113 вказали, що поки не зустрічаються. 169 респондентів розповіли про попередній досвід любовних стосунків, а 64 зазначили, що нинішні зв’язки є їхніми першими романами.

Спочатку учасники повідомили, як вони познайомилися з нинішніми або колишніми партнерами — через особисту зустріч чи онлайн-додатки. Потім вони оцінили якість стосунків за 18 критеріями, включаючи задоволеність, близькість та довіру, використовуючи шкалу від 1 до 7 балів. Вчені проаналізували результати за допомогою статистичних методів, вимірюючи якість стосунків залежно від способу знайомства.

Онлайн-знайомства не впливають на якість стосунків

У результаті аналізу не було виявлено значних відмінностей у якості стосунків, виходячи з того, як вони почалися – через особисту зустріч чи через інтернет. Дослідники пояснили це тим, що негативні стереотипи про додатки для побачень за останні роки ослабли.

Раніше такі знайомства засуджували, але наше дослідження показало, що стосунки, які почалися в додатках для знайомств, можуть бути рівноцінними романам, що виникли після особистих зустрічей,

– зазначили автори дослідження.

Проте вчені зауважили, що певні обмеження не дозволили зробити узагальнень. Вибірка учасників була сформована лише з одного університету, і більшість з них були жінками. Для підтвердження висновків необхідно провести додаткові дослідження з учасниками з інших демографічних груп.