Дослідники з Національного університету Чонбук (Південна Корея) та Університету Торонто (Канада) виявили причину феномену, коли бажання стати щасливішим призводить до зниження задоволеності життям. Свою роботу вони опублікували в журналі Applied Psychology: Health and Well-Being, передає 24 Канал.

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Нове дослідження щастя

У рамках дослідження науковці провели низку експериментів за участю сотень добровольців. На початковому етапі вони з’ясували, що люди, які активно прагнуть до щастя, демонструють нижчий рівень самоконтролю. Це наштовхнуло дослідників на припущення, що щастя і самоконтроль конкурують за один і той самий психічний ресурс.

Цю гіпотезу перевіряли у подальших експериментах. Наприклад, коли учасникам пропонували скласти списки об’єктів (завдання, що потребує розумових зусиль), менше часу на це витрачали ті, хто активно намагався досягти щастя. В іншому тесті добровольцям дозволяли з’їсти стільки цукерок, скільки вони хочуть.

Більше з’їдали ті, у кого до цього експериментально викликали прагнення до щастя, демонструючи рекламу з натяком на цей стан. В іншому експерименті люди, яким потрібно було обрати предмет, здатний покращити їхнє самопочуття, частіше витрачали більше розумових ресурсів порівняно з тими, хто орієнтувався на власні уподобання.

Прагнення до щастя потребує багато зусиль

Прагнення до щастя потребує значних розумових зусиль. Замість того, щоб сприймати життя таким, яким воно є, ви намагаєтеся штучно змінити свій стан, що призводить до виснаження ресурсів, необхідних для досягнення задоволення,

– пояснили автори роботи.

Науковці рекомендують не зациклюватися на досягненні щастя чи пошуку його джерел. "Замість того, щоб гнатися за тим, чого вам бракує, зверніть увагу на те, що у вас вже є, і спробуйте прийняти це як джерело радості", – підсумували дослідники.