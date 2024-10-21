Багато магазинних соусів містять консерванти, крохмаль, надлишок цукру і натрію, що може негативно вплинути на травлення. Про це пише She Finds.

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Топ шкідливих соусів

Соус барбекю

Його дуже полюбляють українці. Однак переважна більшість цих соусів містить доданий цукор або кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. Зловживання цукрами може призвести до здуття живота, метеоризму та інших проблем із травленням, які порушують баланс кишкових бактерій.

Соус Альфредо

Не надто популярний в Україні, однак все ж його можна зустріти на прилавках магазинів. Зазвичай його готують з масла, вершків і сиру. Це справжня "холестеринова бомба". Ця комбінація може призвести до здуття живота і відчуття тяжкості в шлунку.

Також ці інгредієнти можуть викликати проблеми у людей, чутливих до лактози.

Гострий соус

Більшість гострих соусів містять оцет або цитрусові ароматизатори, які мають високу кислотність. Вони можуть подразнювати слизову шлунка, особливо якщо ви схильні до кислотного рефлюксу, печії або страждаєте на гастрит.

Також капсаїцин (сполука, яка робить соус гострим) може розслабити м'язи стравоходу, що призводить до кислотного рефлюксу.

Крім цього, у деяких людей велика кількість гострого соусу може викликати спазми або діарею.

Правильне і збалансоване харчування – це те, про що варто подбати кожному. Та, на жаль, забезпечити денну норму вітаміну D лише з їжі чи завдяки сонцю – практично нереально. Вихід є – Вітагама D₃ – дієтична добавка, з якою кожен день стане сонячним!



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.