Однако если вы не знаете, с чего начать, издание Real Simple рассказало о самых полезных видах соли.

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Самые полезные виды соли

Стоит обратить внимание на то, что в Украине есть дефицит йода. Минздрав Украины отмечает,, что самый эффективный и одновременно самый выгодный путь преодоления йододефицита – это употреблять йодированную соль. Поэтому на прилавках магазинов советуем выбирать именно ее.

Но злоупотреблять ею тоже не стоит. ВОЗ советует взрослым употреблять не более 5 граммов соли в сутки.

Тем временем рассказываем, чем можно заменить обычную столовую соль. Заметим, что эти виды также существуют йодированные.

Морская соль

Морскую соль получают, выпаривая морскую воду, поэтому изначально она не содержит йода (если только дополнительно не обогащается им).

В то же время из-за того, что она менее обработана, в ней много дополнительных минералов.

Крупная морская соль содержит около 1560 миллиграммов натрия на чайную ложку, а также может содержать следы калия, железа и цинка.



Морская соль / Pexels

Гималайская соль

Еще одна полезная замена поваренной соли - гималайская соль. Поскольку ее крупинки крупные, в целом ее нужно меньше для того, чтобы посолить пищу.

В целом по сравнению с обычной поваренной солью в ней больше кальция, калия, магния и железа. Между тем натрия меньше. Содержание натрия в гималайской розовой соли составляет около 2200 миллиграммов на чайную ложку.



Гималайская соль / Pexels

Издание Real Simple советует и третью, кошерную соль, поскольку она хорошо очищена и не содержит никаких примесей, а ее крупинки больше, чем у обычной соли. Она содержит около 1240 миллиграммов натрия на чайную ложку.

Но ее единственный плюс в том, что из-за большого размера кристаллов ею легче приправлять блюда. Она даже на вкус не отличается от кухонной.

Также заметим, что йодированной кошерной соли не существует. Поэтому потреблять ли ее – решать вам.

Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.