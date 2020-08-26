Положення тіла під час сну має вплив на організм. Деякі пози можуть принести користь, а інші ж навпаки бути шкідливими.

Багато факторів впливає на якість сну: це й зручне ліжко, їжа, а також положення вашого тіла. Як впливає поза, в якій ви спите, розповідає Ukrhealth.

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Від положення тіла під час сну залежить вплив на нервову систему. Річ у тім, що йде напруження різних м'язів – відтак, змінюється кровопостачання органів та глибина дихання.

На спині

Лікарі рекомендують спати на спині або на боці. Ця поза сприяє розслабленню м'язів хребта та шиї, тому такий сон буде корисним для тих, хто має проблеми з поставою.

Сон на спині не сприяє появі зморшок.



На спині варто спати тим, у кого є проблеми з поставою / Фото: skprogres.sk

З негативів – на спині можливе хропіння, адже язик потрапляє на дихальні шляхи, утруднюючи дихання.

На животі

Лікарі не радять спати на животі, хоч така поза і усуває під час сну хропіння і апное (тимчасова відсутність дихання під час сну, – "24").

Недоліки такої пози:

хребет перебуває без опори;

поворот шиї на одну чи іншу сторону часто спричинає біль в шиї та спині;

утворюються зморшки та набряки з одного боку обличчя.



Лікарі не радять спати на животі, адже хребет перебуває без опори / Фото: infranken.dе

На боці

А от людям з короткою шиєю краще спати на боці, адже у таких людей вищий ризик апное. Така поза – одна з найпоширеніших. На боці також люблять спати в позі ембріона, або випроставшись.

Фахівці також схвалюють таке положення тіла під час сну, адже воно не викликає болю у спині чи шиї, не сприяє хропінню, а ще сон на боці – найкорисніша позиція для вагітних жінок. А сон на лівому боці ще й позитивно впливає на кровообіг, відповідно – сприяє кращій роботі серця.

Недоліки сну на боці:

ускладнює глибоке дихання;

може чинити тиск на печінку, шлунок і легені.

Після такого сну вранці можуть боліти руки та плечі, а сон на правому боці може спричиняти печію.



Сон на боці – одна з найпоширеніших позицій / Фото: Andrea Piacquadiо

Пози для сну, коли є певний біль

Біль у спині

Лікарі радять під час сну віддавати перевагу позиції, яка спрямована на джерело болю. Сон на спині, а також під поперек можна покласти невелику подушку або згорнутий у валик рушник.

Біль у голові

Також лікарі рекомендують спати на спині та краще взагалі відмовитися від подушок.

Коли відчуваєте біль у шийному відділі, варто зробити валик і покласти його під шию. Таким чином ви забезпечити додаткову підтримку м'язам і шийним хребцям.