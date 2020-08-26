Положение тела во время сна влияет на организм. Некоторые позы могут принести пользу, а другие же наоборот быть вредными.

Много факторов влияет на качество сна: это и удобная кровать, еда, а также положение вашего тела. Как влияет поза, в которой вы спите, передает Ukrhealth.

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От положения тела во время сна зависит влияние на нервную систему. Дело в том, что идет напряжение различных мышц – значит, меняется кровоснабжение органов и глубина дыхания.

На спине

Врачи рекомендуют спать на спине или на боку. Эта поза способствует расслаблению мышц позвоночника и шеи, поэтому такой сон будет полезным для тех, кто имеет проблемы с осанкой.

Сон на спине не способствует появлению морщин.

На спине стоит спать тем, у кого есть проблемы с осанкой

Из негативов – на спине возможен храп, ведь язык попадает на дыхательные пути, затрудняя дыхание.

На животе

Врачи не советуют спать на животе, хотя такая поза и устраняет во время сна храп и апноэ (временное отсутствие дыхания во время сна, – "24").



Недостатки такой позы:

позвоночник находится без опоры;

поворот шеи на одну или другую сторону часто вызывает боль в шее и спине;

образоваваются морщины и отеки с одной стороны лица.

Врачи не советуют спать на животе, ведь позвоночник находится без опоры / Фото: infranken.dе

На боку

А вот людям с короткой шеей лучше спать на боку, ведь у таких людей выше риск апноэ. Такая поза – одна из самых распространенных. На боку также любят спать в позе эмбриона, или выпрямившись.



Специалисты также одобряют такое положение тела во время сна, ведь оно не вызывает боли в спине или шее, не способствует храпу, а еще сон на боку – полезная позиция для беременных женщин. А сон на левом боку еще и положительно влияет на кровообращение, соответственно – способствует лучшей работе сердца.

Недостатки сна на боку:

затрудняет глубокое дыхание;

может оказать давление на печень, желудок и легкие.

После такого сна утром могут болеть руки и плечи, а сон на правом боку может вызвать изжогу.

Сон на боку – одна из самых распространенных позиций / Фото: Andrea Piacquadiо

Позы для сна, когда есть определенная боль

Боль в спине

Врачи советуют во время сна отдавать предпочтение позиции, которая направлена на источник боли. Сон на спине, а также под поясницу можно положить небольшую подушку или свернутое в валик полотенце.

Боль в голове

Также врачи рекомендуют спать на спине и лучше вообще отказаться от подушек.

Когда чувствуете боль в шейном отделе, стоит сделать валик и положить его под шею. Таким образом вы обеспечите дополнительную поддержку мышцам и шейным позвонкам.