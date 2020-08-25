Причин у появления мешков под глазами есть множество: от неправильного ухода за кожей до бессонных ночей. Конечно, их можно замаскировать, но это не устранит проблему. Как на самом деле избавиться от мешков под глазами в домашних условиях – читайте в нашем материале.

Когда у человека мешки под глазами – он выглядит усталым и нездоровым. Однако это проблема не только внешнего вида, но и работы наших внутренних органов, пишет 24 канал.

Читайте также: Когда лучше всего наносить крем для кожи вокруг глаз

Если вы будете пытаться маскировать мешки тональным кремом, однако параллельно не работать с причинами их возникновения – результата не будет. Более того, порой мешки под тональным кремом могут выглядеть еще хуже.

Что же можно сделать дома? Эффективными в борьбе с мешками под глазами являются маски. Мы собрали для вас лучшие из них.

Как убрать мешки под глазами в домашних условиях: способы

Холодная вода

Холод – естественное средство для уменьшения отечности. Вы можете в течение дня умываться ледяной водой, если же такой возможности нет – используйте кубики со льдом. Можно их замораживать на отваре из мяты или ромашки. Эти растения оказывают быстрое действие против отеков. Заверните лед в тонкую ткань и положите их на глаза на одну-две минуты.



Как избавиться от мешков под глазами: умойтесь ледяной водой или используйте лед

Холодная ложка

Наверное, всем в детстве прикладывали холодные ложки ко лбу, чтобы избежать появления шишек. Так вот с помощью этого предмета достаточно быстро можно уменьшить и мешки под глазами. Поместите несколько ложек в холодильник на 10 минут и прикладывайте к глазам, пока металл не потеплеет. После сразу же заменяйте новой ложкой. Это средство расслабляет кровеносные сосуды и натягивает кожу под глазами.

Читайте также: Пилинг зимой: 5 рецептов отличных масок для лица

Огурец

Ферменты огурца помогают уменьшить отек под глазами. Нарежьте огурец толстыми ломтиками и положите их в холодильник на 20 минут. После поместите на каждый глаз по ломтику до тех пор пока они не станут теплыми (около 10 минут). Такую процедуру повторяйте несколько раз в день.



Как избавиться от мешков под глазами приложите к глазам холодные ломтики огурца

Такая процедура поможет не только уменьшить мешки под глазами, но и уменьшить количество морщин у глаз и освежит цвет лица.

Молоко

Замочите несколько ватных шариков в холодном молоке и поместите их под глаза на 10-15 минут. После этого мешки под глазами уменьшатся.

Читайте также: Какие продукты замедляют старение кожи

Алоэ вера

Алоэ вера содержит в себе антиоксиданты и витамин Е. Именно поэтому это растение способно быстро уменьшить мешки под глазами. Алоэ может улучшить циркуляцию крови и избавить от лишней жидкости.

Чтобы сделать такую процедуру, стоит просто намазать кожу под глазами свежим соком алоэ вера. Однако будьте внимательны, чтобы сок не попал вам в глаза.



Как избавиться от мешков под глазами используйте сок алоэ вера

Яичный белок

Белок яйца возвращает коже упругость, также спасет от опухших глаз. Взбейте яичный белок до однородной консистенции и с помощью кисточки или ткани нанесите под глаза. Оставьте до высыхания и смойте теплой водой. Такой рецепт сделает кожу под глазами более подтянутой и упругой.

Чай в пакетиках

Любите пить чай? У нас есть для вас еще один вариант, как применить ваш любимый напиток, ведь зеленый и черный чай также способны уменьшить отеки под глазами. Заварите пакетики чая без добавок. Затем можете положить их в морозилку и прикладывать в холодном виде на 10 – 15 минут. Еще один вариант – пользоваться теплыми чайными пакетиками. Их можно держать 5 – 7 минут.

Как избавиться от мешков под глазами используйте пакетики с чаем