Причин у появи мішків під очима є безліч: від неправильного догляду за шкірою до безсонних ночей. Звісно, їх можна замаскувати, але це не усуне проблему. Як насправді позбутися мішків під очима в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Коли в людини мішки під очима – вона виглядає втомленою і нездоровю. Однак це проблема не лише зовнішнього виду, а й роботи наших внутрішніх органів, пише 24 канал.

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Якщо ви будете намагатися маскувати мішки тональним кремом, однак паралельно не працювати з причинами їх виникнення – результату не буде. Щобільше, часом мішки під тональним кремом можуть виглядати ще гірше.

Що ж можна зробити вдома? Ефективними у боротьби з мішками під очима є маски. Ми зібрали для вам найкращі з них.

Як прибрати мішки під очима в домашніх умовах: способи

Холодна вода

Холод – природний засіб для зменшення набряклості. Ви можете протягом дня вмиватись крижаною водою, якщо ж такої можливості немає – використовуйте кубики з льодом. Можна їх заморожувати на відварі з м'яти або ромашки. Ці рослини надають швидку дію проти набряків. Загорніть лід у тонку тканину та покладіть їх на очі на одну-дві хвилини.



Як позбутися мішків під очима: вмивайтесь крижаною водою або використовуйте лід

Холодна ложка

Напевно, всім в дитинстві прикладали холодні ложки на лоб, що б уникнути появи шишок. Так от за допомогою цього предмета досить швидко можна зменшити і мішки під очима. Помістіть кілька ложок в холодильник на 10 хвилин і прикладайте до очей, поки метал не потеплішає. Після відразу ж замінюйте новою ложкою. Цей засіб розслабляє кровоносні судини і натягує шкіру під очима.

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Огірок

Ферменти огірка допомагають зменшити набряк під очима. Наріжте огірок товстими скибочками і покладіть їх у холодильник на 20 хвилин. Після помістіть на кожне око по скибочці до того часу поки вони не стануть теплими (близько 10 хвилин). Таку процедуру повторюйте декілька разів на день.



Як позбутися мішків під очима: прикладіть до очей холодні скибочки огірка

Така процедуру допоможе не тільки зменшити мішки під очима, а й зменшити кількість зморшок біля очей та освіжить колір обличчя.

Молоко

Замочіть кілька ватних кульок в холодному молоці і помістіть їх під очі на 10-15 хвилин. Після цього мішки під очима зменшаться.

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Алое вера

Алое вера містить у собі антиоксиданти і вітамін Е. Саме тому ця рослина здатна швидко зменшити мішки під очима. Алое може поліпшити циркуляцію крові та позбавити від зайвої рідини.

Щоб зробити таку процедуру, варто просто намастити шкіру під очима свіжим соком алое вера. Проте будьте уважні, аби сік не потрапив вам в очі.



Як позбутися мішків під очима: використовуйте сік алое вера

Яєчний білок

Білок яйця повертає шкірі пружність, що також врятує від опухлих очей. Збийте два яєчних білка до однорідної консистенції і за допомогою щіточки або тканини нанесіть під очі. Залиште до висихання і змийте теплою водою. Такий рецепт зробить шкіру під очима більш підтягнутою і пружною.

Чай в пакетиках

Любите пити чай? Ми маємо длявас ще один варіант, як застосувати ваш улюблений напій, адже зелений та чорний чай також здатні зменшити набряки під очима. Заваріть пакетики чаю без добавок. Потім можете покласти їх в морозилку і прикладати в холодному вигляді на 10 – 15 хвилин. Ще один варіант – користуватися теплими чайними пакетиками. Їх можна тримати 5 – 7 хвилин.



Як позбутися мішків під очима: використовуйте пакетики з чаєм