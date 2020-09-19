Гетерохромія – це явище, при якому райдужка ока у людини забарвлена в різні кольори. Це рідкісне явище, яке зустрічається менше ніж у 1% населення. Детальніше, що таке гетерохромія – читайте у нашому матеріалі.

Редакція 24 каналу зібрала цікаві факти про гетерохромію.

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Чаклуни та відьми

У минулому людей з різним кольором очей вважали небезпечними. Про них ходили повір'я та легенди, а сам феномен різних очей був оповитий міфами, прикметами і забобонами.

Також у людей з різнокольоровими очима називали "глазлівимі", і їм приписували здатність наврочити інших. Якщо в селищі траплялось лихо – вони ставали крайніми.

Часи змінились і тепер до таких людей ставляться спокійніше.

Що таке гетерохромія? Гетерохромія – це різний колір райдужної оболонки правого та лівого ока, або неоднакове забарвлення різних ділянок оболонки одного ока. Гетерохромія – це результат надлишку або нестачі меланіну.

Гетерохромія: види

Колір очей визначається концентрацією і розподілом меланіну.



Різнокольорові очі / Фото linzshop

Гетерохромія має різновиди:

Повна гетерохромія – колір однієї райдужки відрізняється від кольору іншої.

Часткова або секторна гетерохромія – колір однієї частини райдужки відрізняється від кольору решти.

Як впливає гетерохромія на життя

Гетерохромія може бути вродженою чи набутою. Гетерохромія вважається вродженою, якщо вона проявляється в дитини у ранньому віці. А ось набута гетерохромія може проявитись у результаті травми або хвороби. Але в обох випадках вона ніяк не впливає на якість зору.

Лікування

Гетерохромія не лікується. Люди, які мають різний колір очей з дитинства, можуть користуватись правильно підібраними лінзами, щоб замаскувати це.

А ось якщо ви помітили набуту гетерохромію, варто звернутись до офтальмолога – щоб остаточно бути впевненим, що ці зміни не позначаться на вашому здоров'ї.

У кого із відомих особистостей є гетерохромія

Попри те, що сьогодні це явище не розповсюджене, серед зірок також є власники гетерохромії. Серед них: Міла Куніс, Кейт Босуорт, Крістофер Уокен, Генрі Кавілл, Еліс Ів.



Міла Куніс має гетерохромію / Фото uznayvse

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Цікавий факт

Гетерохромія також зустрічається в тварин. До речі, частіше, ніж у людей.

У котів гетерохромія розповсюджена серед таких порід, як ванська кішка, турецька ангора та као-мані. Коти мають одне око оранжевого, жовтого або зеленого кольору, а друге – блакитне.



Гетерохромія у котів / Фото pexels

У домашніх собак гетерохромія найчастіше зустрічається у породи сибірські хаскі.