Американські вчені провели експеримент, який довів користь від споглядання на червоне світло певної довжини хвилі. Виявилося, що така вправа позитивно впливала на клітини сітківки та покращувала здатність розпізнавати кольори.

Вчені з Університетського коледжу Лондона вирішили "перезавантажити" клітини сітківки людей старшого віку за допомогою спалахів довгохвильового світла. Експерименти показали, що вплив глибокого червоного світла довжиною хвилі 670 нм покращує функцію фоторецепторів сітківки тварин і комах, пише EurekAlert.

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У віці після 40 років зір людини починає поступово погіршуватися, в тому числі знижується чутливість сітківки і сприйняття кольорів. Частково цей процес старіння обумовлений зниженням функцій мітохондрій, щільність яких у фоторецепторах сітківки дуже висока.

Мітохондрії мають специфічні характеристики поглинання світла, що впливають на функції сітківки. Діапазон від 650 нм до 100 нм покращує їх роботу, збільшуючи вироблення необхідної енергії,

– пояснив провідний автор дослідження Глен Джеффрі.

В експерименті брали участь 24 людини у віці від 28 до 72 років, у яких не було діагностованих захворювань очей. Попередньо їм оцінили чутливість рецепторів сітківки, а потім відправили на таке експериментальне "лікування" – 3 хвилини в день впродовж двох тижнів вони дивились на темно-червоний промінь світла 670 нм світлодіодного ліхтарика.

Примітно, що у молодших учасників світловий вплив не давав ефекту покращення функцій клітин сітківки.

Короткочасний вплив світлових хвиль, що поглинаються мітохондріями, заповнюють енергію в клітинах сітківки. Це проста і безпечна технологія, яка є доступною профілактикою функції зору серед широкого кола людей,

– зазначили автори дослідження.