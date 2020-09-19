Гетерохромия – явление, при котором радужка глаза у человека окрашена в разные цвета. Это редкое явление, которое встречается менее чем у 1% населения. Подробнее, что такое гетерохромия – читайте в нашем материале.

Редакция 24 канала собрала интересные факты о гетерохромии.

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Колдуны и ведьмы

В прошлом людей с разным цветом глаз считали опасными. О них ходили поверья и легенды, а сам феномен разных глаз был окутан мифами, приметами и суевериями.

Также людей с разноцветными глазами называли "глазливыми", и им приписывали способность сглазить других. Если в поселке случалась беда – они становились крайними.

Времена изменились, и теперь к таким людям относятся спокойнее.

Что такое гетерохромия?

Гетерохромия – это различный цвет радужной оболочки правого и левого глаза или неодинаковая окраска различных участков оболочки одного глаза. Гетерохромия – это результат избытка или недостатка меланина.

Гетерохромия: виды

Цвет глаз определяется концентрацией и распределением меланина.



Разноцветные глаза / Фото linzshop

Гетерохромия имеет разновидности:

Полная гетерохромия – цвет одной радужки отличается от цвета другой.

Частичная или секторная гетерохромия – цвет одной части радужки отличается от цвета остальной части.

Как влияет гетерохромия на жизнь

Гетерохромия может быть врожденной или приобретенной. Гетерохромия считается врожденной, если она проявляется у ребенка в раннем возрасте. А вот приобретенная гетерохромия может проявиться в результате травмы или болезни. Но в обоих случаях она никак не влияет на качество зрения.

Лечение

Гетерохромия не лечится. Люди, которые имеют разный цвет глаз с детства, могут использовать правильно подобранные линзы, чтобы замаскировать их.

А вот если вы заметили приобретенную гетерохромию, стоит обратиться к офтальмологу – чтобы окончательно быть уверенным, что эти изменения не отразятся на вашем здоровье.

У кого из известных личностей есть гетерохромия

Несмотря на то, что сегодня это явление не распространено, среди звезд также есть владельцы гетерохромии. Среди них: Мила Кунис, Кейт Босуорт, Кристофер Уокен, Генри Кавилл, Элис Ив.



Мила Кунис имеет гетерохромию / Фото uznayvse

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Интересный факт

Гетерохромия также встречается у животных. Кстати, чаще, чем у людей.

У кошек гетерохромия распространена среди таких пород, как ванская кошка, турецкая ангора и као-мани. Кошки имеют один глаз оранжевого, желтого или зеленого цвета, а второй – синий.



Гетерохромия у котов / Фото pexels

У домашних собак гетерохромия чаще всего встречается у породы сибирские хаски.