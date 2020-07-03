Американские ученые провели эксперимент, который доказал пользу от созерцания красного света определенной длины волны. Оказалось, что такое упражнение положительно влияло на клетки сетчатки и улучшало способность распознавать цвета.

Ученые из Университетского колледжа Лондона решили "перезагрузить" клетки сетчатки людей старшего возраста с помощью вспышек длинноволнового света. Эксперименты показали, что влияние глубокого красного света длиной волны 670 нм улучшает функцию фоторецепторов сетчатки животных и насекомых, пишет EurekAlert.

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В возрасте после 40 лет зрение человека начинает постепенно ухудшаться, в том числе снижается чувствительность сетчатки и восприятие цветов. Частично этот процесс старения обусловлен снижением функций митохондрий, плотность которых в фоторецепторах сетчатки очень высока.

Митохондрии имеют специфические характеристики поглощения света, влияющие на функции сетчатки. Диапазон от 650 нм до 100 нм улучшает их работу, увеличивая выработку необходимой энергии,

– объяснил ведущий автор исследования Глен Джеффри.

В эксперименте принимали участие 24 человека в возрасте от 28 до 72 лет, у которых не было диагностированных заболеваний глаз. Предварительно оценили чувствительность их рецепторов сетчатки, а затем отправили на такое экспериментальное "лечение" – 3 минуты в день на протяжении двух недель они смотрели на темно-красный луч света 670 нм светодиодного фонарика.

Примечательно, что у более молодых участников световое воздействие не давало эффекта улучшения функций клеток сетчатки.

Кратковременное воздействие световых волн, поглощаемых митохондриями, восполняет энергию в клетках сетчатки. Это простая и безопасная технология, которая является доступной профилактикой функции зрения среди широкого круга людей,

– отметили авторы исследования.