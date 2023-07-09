По словам сексологов, неприятные ощущения у женщин может вызвать и внезапное начало стимуляции клитора, однообразие движений или "дикая, жадная лизка".

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Существенное влияние на формирование негативного отношения к кунилингусу оказывают разнообразные психологические установки, которые рисуют в воображении людей оральные ласки, как нечто непристойное или неприятное,

– отмечают сексологи.

Еще одним аспектом является то, что некоторые девушки стыдятся вида своих гениталий, собственного вкуса или запаха (хотя часто это один из притягивающих факторов для мужчин).

Отказ – это нормально

Если вы чувствуете, что не готовы к оральным экспериментам и чувствуете, что вам нужно себя пересиливать, не стоит этого делать. Специалисты советуют подождать, пока у вас не появится желания.

Доверчивые отношения, коммуникация, понимание того, как именно вам нравится и разговоры об этом с партнером, позволит получить желаемое наслаждение.