Об этом свидетельствуют данные нового исследования, которое охватило более 600 продуктов. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

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Ученые обнаружили, что 70% продуктов для младенцев и малышей не соответствуют требованиям организации в белке, а 44% превышают общие потребности в сахаре.

Примечательно, что 0% исследуемых продуктов соответствовали рекламным заявлениям, которые использовались для продажи на упаковке.

Риски такого несоответствия

Несоответствие требованиям ВОЗ имеет не только краткосрочные последствия для здоровья детей. Введение пищи в этом возрасте сформирует их будущий вкус, влияя на то, каким вкусам и ингредиентам они предпочтут в будущем. Фактически, именно детское питание будет формировать пищевые привычки детей.

Специалисты советуют читать не только громкие лозунги на упаковке, но и обратную сторону упаковки и читать непосредственно состав продукта, чтобы узнать общее содержание сахара, проверить, есть ли добавлен сахар, и проанализировать список ингредиентов.

Впрочем, как отметили специалисты, далеко не все возвращают пакет, чтобы посмотреть на этикетку. Вот почему стоит пересмотреть подход к маркировке на лицевой стороне упаковки.