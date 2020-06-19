Літо – це не тільки час вітамінів і приємного відпочинку, а ще й небезпека у вигляді теплового удару через перегрів.

Літом існують високі ризики перегріву. Про симптоми та першу допомогу розповідає 24 канал. Читайте також Сонячний удар: симптоми, перша допомога та як уникнути Що таке тепловий удар: симптоми та перша допомога Тепловий удар – паталогічний стан, який зумовлений перегріванням організму й виникає раптово. Ознаки: Найголовнішою ознакою перегріву – це головний біль, нудота, запаморочення та слабкість.

Також одна з ознак – сильне потовиділення.

Підвищена температура тіла. Перша допомога при тепловому ударі Перейти у прохолодне приміщення.

Роздягнутись.

Охолодитись або охолодити потерпілого. Для цього можна використати ванну або компреси з холодною водою.

Вживати холодну воду маленькими ковтками.

Одразу телефонувати до швидкої допомоги при таких ознаках: блювання та тоді, коли симптоми тривають довше години. Тепловий удар поділяється на різні ступені тяжкості Тепловий удар легкого ступеня У потерпілих спостерігається головний біль і запаморочення, відчуття гарячки, слабкість, пригнічення. Також турбує нудота та рідко блювота. Незначне прискорення пульсу. Читайте також Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем Тепловий удар середньої тяжкості У постраждалих спостерігається загальна слабкість, пульсуючий головний біль, температура підвищується до 40 – 41 градусу, а також блювота та запаморочення. Тепловий удар тяжкого ступеня Нестерпний головний біль виникає раптово, знижається зір і багаторазове блювання. Зіниці вузькі, фотореакція в’яла. Також у постраждалих спостерігається: гіперрефлексія, підвищення м'язового тонусу, тонічні і клонічні судоми, патологічні стопні рефлекси, парези і паралічі.