Сонячний удар: симптоми, перша допомога та як уникнути
Сонячний удар – стан досить передбачуваний. Тобто інтуїтивно, ми можемо здогадатися, що перебуваючи тривалий час під палючим сонцем, ми можемо заробити сонячний удар і опіки.
Але він може нести серйозну загрозу для життя людини, тому потрібно знати про першу допомогу, пише 24 канал.
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Симптоми сонячного удару
При легкій формі виникає головний біль, нудота, прискорене дихання, тахікардія, загальне погіршення стану, невиразна мова, загальмованість
При середній і важкій: ці ж симптоми, плюс підвищення температури, сплутаність свідомості, кома, частий пульс, галюцинації, судоми.
Перша допомога при сонячному ударі
- Занести потерпілого в прохолодне приміщення, роздягнути;
- Якщо потерпілий втратив свідомість, то викликайте якомога швидше швидку допомогу;
- Поки людина без свідомості, її не можна поїти;
- Обтирайте прохолодною водою, можна акуратно занурити потерпілого в прохолодну ванну;
- Прикладіть лід до тих областей, де проходять великі судини: пахв, шиї, пахової області;
- Якщо людина у свідомості, то потрібно давати багато рідини. Воду, сольовий розчин (у цьому випадку можна і регідрон), компот і тд;
- Жарознижувальні в цій ситуації не працюють, тому що механізм підвищення температури при перегріванні інший.
Теплового удару можна легко уникнути / Фото unsplash
Профілактика сонячного удару
Краще займатися профілактикою цього, ніж потім надавати першу допомогу собі або іншим.
- Не перебувайте на відкритому, пекучому сонці довгий час (понад 30-40 хвилин) без потреби, особливо в період з 12.00 до 16.00. Особливо, це стосується дітей та літніх людей, особам із захворюванням серцевої судинної системи.
- Намагайтеся перебувати в тіні, під тентом або парасолькою, використовуйте тінь дерев.
- Не засмагайте в стані алкогольного сп'яніння.
- Періодично заходьте у воду, щоб охолодитися.
- Одягайтеся в одяг вільного крою, з натуральних тканин, і обов'язково прикривати голову.
- Дотримуйтеся питного режиму. Звичайна вода без газів, можна компоти, морси, квас.
- Зволожуйте шкіру, обтирайтеся змоченим в прохолодній воді рушником.
- Після тривалого перебування на сонці прийміть прохолодний душ.
- У спекотну погоду, краще віддавати перевагу не важкій їжі.
- Перебуваючи в приміщенні, необхідно забезпечити постійний потік свіжого повітря, регулярно провітрюючи його, використовуйте вентилятори та кондиціонери.