Солнечный удар – состояние достаточно предсказуемое. То есть интуитивно мы можем догадаться, что находясь длительное время под палящим солнцем, мы можем заработать солнечный удар и ожоги.

Но он может нести серьезную угрозу для жизни человека, поэтому нужно знать о первой помощи, пишет 24 канал.

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Симптомы солнечного удара

При легкой форме возникает головная боль, тошнота, учащенное дыхание, тахикардия, общее ухудшение состояния, невнятная речь, заторможенность

При средней и тяжелой: эти же симптомы, плюс повышение температуры, спутанность сознания, кома, частый пульс, галлюцинации, судороги.

Первая помощь при солнечном ударе

Занести пострадавшего в прохладное помещение, раздеть;

Если пострадавший потерял сознание, то вызывайте как можно скорее скорую помощь;

Пока человек без сознания, его нельзя поить;

Обтирайте прохладной водой, можно аккуратно погрузить пострадавшего в прохладную ванну;

Приложите лед к тем областям, где проходят крупные сосуды: подмышкам, шеи, паховой области;

Если человек в сознании, то нужно давать много жидкости. Воду, солевый раствор (в этом случае можно и регидрон), компот и тд;

Жаропонижающие в этой ситуации не работают, так как механизм повышения температуры при перегреве другой.



Теплового удара можно легко избежать / Фото unsplash

Профилактика солнечного удара

Лучше заниматься профилактикой этого, чем потом оказывать первую помощь себе или другим.