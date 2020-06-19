Лето – это не только время витаминов и приятного отдыха, а еще и опасность в виде теплового удара из-за перегрева.

Летом существуют высокие риски перегрева. О симптомах и первой помощи рассказывает 24 канал. Читайте также Солнечный удар: симптомы, первая помощь и как избежать Что такое тепловой удар: симптомы и первая помощь Тепловой удар – паталогическое состояние, которое обусловлено перегревом организма и возникает внезапно. Признаки: Главнйы признак перегрева – это головная боль, тошнота, головокружение и слабость.

Также один из признаков – сильное потоотделение.

Повышенная температура тела. Первая помощь при тепловом ударе Перейти в прохладное помещение.

Раздеться.

Охладиться или охладить пострадавшего. Для этого можно использовать ванну или компрессы с холодной водой.

Употреблять холодную воду маленькими глотками.

Сразу звонить в скорую помощь при следующих признаках: рвота и тогда, когда симптомы длятся дольше часа. Тепловой удар делится на различные степени тяжести Тепловой удар легкой степени У пострадавших наблюдается головная боль и головокружение, ощущение лихорадки, слабость, угнетение. Также беспокоит тошнота и редко рвота. Незначительное ускорение пульса. Читайте также Безопасный загар: как правильно выбрать солнцезащитный крем Тепловой удар средней тяжести У пострадавших наблюдается общая слабость, пульсирующая головная боль, температура повышается до 40 – 41 градуса, а также рвота и головокружение. Тепловой удар тяжелой степени Нестерпимая головная боль возникает внезапно, понижается зрение и многократная рвота. Зрачки узкие, фотореакция вялая. Также у пострадавших наблюдается: гиперрефлексия, повышение мышечного тонуса, тонические и клонические судороги, патологические стопные рефлексы, парезы и параличи.