Погіршення зору через вік, генетичні особливості або через інтенсивну роботу з ґаджетами змушують нас відвідувати лікаря. Він радить носити окуляри, але щоб правильно їх обрати, потрібно знати певні правила.

Коли варто йти за окулярами, так як правильно їх обрати для ваших потреб, розповіла 24 каналу офтальмологиня Ірина Титар із "Люксоптики".

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Не можна купляти такий аксесуар будь-де і без попредньої діагностики зору. Офтальмологиня Ірина Титар зазначає, що багато окулярів не мають необхідних медичних сертифікатів.

Тому тільки після огляду лікар та консультанти в оптиках допомагають людині обрати оправу та дві лінзи. Адже при такому виборі враховується все: і загальний стан, і окремі показники після діагностики.

Перші сигнали, щоб купити окуляри

Симптоми, які сповіщають про погіршення зору, можуть залежати від кількох чинників – фізіологічного, захворювань, постійної роботи перед екранами комп’ютера чи смартфона.

Офтальмолог Ірина Титар “Наприклад, коли ми працюємо з ґаджетами, то важливу роль відіграє те, в яку саме пору дня чи ночі це робимо і як довго. Вважається, що вразливішими наші очі є увечері. Тому з часом з’являється відчуття "піску", ви помічаєте незначне почервоніння чи сльозотечу без причини. Тому в цих випадках не можна нехтувати візитом до офтальмолога”.



Для того, щоб коректно підібрати окуляри, варто продіагностувати зір / Фото Люксоптика

Окуляри для роботи з ґаджетами

Здебільшого діагностику зору офтальмологи починають з вимірювання його гостроти, а після досліджують, якою є сльоза пацієнта. Вона вважається нормальною, коли густа і містить речовини, які зволожують та живлять око.

Зазвичай, у тих, хто постійно працює з комп'ютером, ця рідина завжди в якомусь дисбалансі, розповіла офтальмолог. Ця рідина може бути занадто рідкою та неправильно зволожувати. Якщо людина перебуває біля монітора понад 12 годин, то її очі точно потребують захисту від електромагнітних променів – ультрафіолетових.

Окуляри мають блокувати це світло, їм треба обирати лінзи, які б додатково захищали. Звісно, не останню роль відіграють ціни. Наприклад, вартість німецьких лінз стартує від 7 тисяч гривень за одне, в рази дешевшими є корейські – коштують від 400.

Також варто звернути увагу на те, що лінзи, які мають синій відблиск – небезпечні для тих людей, які працюють з кольорами. Адже якщо дивитись через них на білий фон, то навіть він стає жовтуватим.



Окуляри для тих, хто працює з ґаджетами інтенсивно, повинні захищати від ультрафіолету / Unsplash

Якими мають бути окуляри для корекції зору

Люди, які погано бачать об’єкти, розташовані далеко, носять окуляри з показником "мінус". Ті ж, хто не бачить близькі предмети, користуються "плюсами".

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Офтальмолог Ірина Титар “Окуляри так само, як і обидва ока, мають центр. Тому для того, щоб було комфортно працювати, вони повинні збігатися. Якщо ви не дотримались цього під час підбору, то згодом очам доведеться "косити". Виходить, що ми штучно будемо погіршувати зір”.

Важливо звертати увагу на якість лінзи, від чого теж залежатиме здоров’я органів нашого зору. Різна кількість лаку, яким покривають скельця, по-своєму захищає очі від того ж електромагнітного випромінювання моніторів, світла, запотівання та подряпин. А всі лінзи, що мають медичну сертифікацію, дають чіткішу контрастність.

Окуляри та форма обличчя

Щоб правильно обрати окуляри, варто звернути увагу на форму вашого обличчя.

Для тих, хто має кругле обличчя не варто обирати окуляри із заокругленими оправами. Краще підійдуть квадратні чи "метелики".

Для власників овального обличчя ідельно підійдуть "котячі очі" або "лисички".

А ті, хто мають квадратну форму обличчя, варто обирати заокруглені оправи, вони пом'якшать риси обличчя.



Як підібрати окуляри по типу обличчя / Фото optika.lviv.ua

Основне правило: окуляри не мають здаватсь меншими за лице, а гарно виступати за межі виличних дуг.