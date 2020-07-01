Люди часто скаржаться, що в них ячмінь триває довше двох тижнів і не зменшується. Виявляється, що в переважній більшості випадків проблема зовсім не в ячмені, а в халазіоні.

У повіках розташовані видозмінені сальні залози (мейбомієві залози), вивідні протоки яких відкриваються в області країв повік, пише 24 канал.

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У кожній повіці налічують близько 30 таких залоз. Їх завдання виробляти жировий секрет, який захищає очі від пересихання. Якщо відбувається закорковування вивідної протоки залози, то секрет накопичується всередині з утворенням капсули. Це захворювання має назву халазіон.

Чому ж виникає халазіон

Зазвичай відбувається спонтанне закорковування вивідної протоки й найчастіше це трапляється у дітей і молодих дорослих (тому що у них залози функціонують активніше, ніж в літньому віці). Деякі захворювання очей також можуть призводити до утворення халазіону – себорея, блефарити, розацеа.

Як виглядає халазіон та його симптоми

кулька округлої форми, схожа на горошину;

розміри близько 5 мм, може бути більше;

безболісна;

розташована в товщі верхнього або нижньої повіки;

шкіра над ним не змінена, легко зміщується;

росте повільно;

якщо вивернути повіку, то халазіон виступає жовтуватою кулькою на тлі червоної слизової оболонки;

одночасно може утворюватися кілька халазіон;

якщо відбувається запалення халазіону, то він стає схожим на ячмінь: шкіра над ним червоніє, набрякає, з'являється болючість;

халазіон великих розмірів призводить до неприємних відчуттів в області очей через тиск на кон'юнктиву.

Лікування халазіону