Люди часто жалуются, что у них ячмень длится дольше двух недель и не уменьшается. Оказывается, что в подавляющем большинстве случаев проблема вовсе не в ячмене, а в халазионе.

В веках расположены видоизмененные сальные железы (мейбомиевы железы), выводные протоки которых открываются в области краев век, пишет 24 канал.

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В каждом веке насчитывают около 30 таких желез. Их задача – вырабатывать жировой секрет, который защищает глаза от пересыхания. Если происходит закупорка выводного протока железы, то секрет скапливается внутри с образованием капсулы. Это заболевание называется халазион.

Почему же возникает халазион

Обычно происходит спонтанная закупорка выводного протока и чаще всего это случается у детей и молодых взрослых (потому что у них железы функционируют активнее, чем в пожилом возрасте). Некоторые заболевания глаз также могут приводить к образованию халазиона – себорея, блефариты, розацеа.

Как выглядит халазион и его симптомы

шарик округлой формы, похожий на горошину;

размеры около 5 мм, может быть больше;

безболезненный;

расположен в толще верхнего или нижнего века;

кожа над ним не изменена, легко смещается;

растет медленно;

если вывернуть веко, то халазион выступает желтоватым шариком на фоне красной слизистой оболочки;

одновременно может образовываться несколько халазион;

если происходит воспаление халазиона, то он становится похожим на ячмень: кожа над ним краснеет, отекает, появляется болезненность;

халазион больших размеров приводит к неприятным ощущениям в области глаз из-за давления на конъюнктиву.

Лечение халазиона