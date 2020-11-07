Люди до сих пор верят в альтернативные методы, которые якобы излечивают ячмень. В интернете можно найти целые списки советов, как его "лечить". Например, больному нужно показать кукиш или плюнуть в глаз. Что такое ячмень и какие методы действительно помогают – читайте в нашем материале.

Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке посоветовала обходить народные советы, вроде: потрите обручальным кольцом, перевяжите пальцы нитками или приложите коровий кизяк.

Читайте также Самые распространенные проблемы со зрением: главные признаки, когда пора обратиться к врачу

Что такое ячмень?

Гнойное воспаление сальной железы или волосяной части ресниц. Оно возникает вследствие инфицирования бактериями, чаще всего стафилококком. На краю века появляется болезненная точка, затем припухлость, покраснение и отек века.

Ячмень может быть водянистым, вызывать болевые ощущения, но никак не может навредить зрению.

Что делать, если появился ячмень?

Для того, чтобы уменьшить воспаление, приложите к глазу мягкую ткань, увлажненную теплой водой. Держите 5 – 10 минут. Такую процедуру можно повторять 4 раза в течение дня. Ни в коем случае не давите на глаз!

Если вас беспокоит боль, то можно выпить ибупрофен или парацетамол.

Не надевайте контактные линзы и не красьте глаза, пока ячмень не пройдет.

пока ячмень не пройдет. ​Не пытайтесь механически от него избавиться, так как можно занести инфекцию.

Ульяна Супрун отмечает, что нет никаких оснований верить в то, что ячмень пройдет, если пойти к гадалке. На самом деле ячмень проходит сам в течение 2 недель.



Ячмень исчезает через 2 недели / Фото depositphotos

Обязательно обратитесь к врачу:

Если возникает сильная боль и отек.

Если ячмень не проходит в течение 2 недель.

Если нарушается зрение.

Как уменьшить риск появления ячменя?