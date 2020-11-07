Никаких народных методов: как лечить ячмень
Люди до сих пор верят в альтернативные методы, которые якобы излечивают ячмень. В интернете можно найти целые списки советов, как его "лечить". Например, больному нужно показать кукиш или плюнуть в глаз. Что такое ячмень и какие методы действительно помогают – читайте в нашем материале.
Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке посоветовала обходить народные советы, вроде: потрите обручальным кольцом, перевяжите пальцы нитками или приложите коровий кизяк.
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Что такое ячмень?
Гнойное воспаление сальной железы или волосяной части ресниц. Оно возникает вследствие инфицирования бактериями, чаще всего стафилококком. На краю века появляется болезненная точка, затем припухлость, покраснение и отек века.
Ячмень может быть водянистым, вызывать болевые ощущения, но никак не может навредить зрению.
Что делать, если появился ячмень?
- Для того, чтобы уменьшить воспаление, приложите к глазу мягкую ткань, увлажненную теплой водой. Держите 5 – 10 минут. Такую процедуру можно повторять 4 раза в течение дня. Ни в коем случае не давите на глаз!
- Если вас беспокоит боль, то можно выпить ибупрофен или парацетамол.
- Не надевайте контактные линзы и не красьте глаза, пока ячмень не пройдет.
- Не пытайтесь механически от него избавиться, так как можно занести инфекцию.
Ульяна Супрун отмечает, что нет никаких оснований верить в то, что ячмень пройдет, если пойти к гадалке. На самом деле ячмень проходит сам в течение 2 недель.
Ячмень исчезает через 2 недели / Фото depositphotos
Обязательно обратитесь к врачу:
- Если возникает сильная боль и отек.
- Если ячмень не проходит в течение 2 недель.
- Если нарушается зрение.
Как уменьшить риск появления ячменя?
- Не прикасайтесь к глазам и не надевайте линзы грязными руками.
- Обязательно смывайте макияж перед сном. Регулярно заботьтесь о чистоте своих век и ресниц.
- Не используйте косметику, у которой истек срок годности.
- Не пользуйтесь одними полотенцами и общей косметикой с людьми, которые имеют ячмень.
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