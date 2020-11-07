Люди досі вірять в альтернативні методи, які нібито виліковують ячмінь. В інтернеті можна знайти цілі списки порад, як його "лікувати". Наприклад, хворому потрібно показати дулю або плюнути в око. Що таке ячмінь та які методи дійсно допомагають – читайте в нашому матеріалі.

Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбук порадила оминати народні поради, на зразок: потріть обручкою, перев'яжіть пальці нитками або прикладіть коров'ячий кізяк. Читайте також Найпоширеніші проблеми з зором: головні ознаки, коли час звернутися до лікаря Що таке ячмінь? Гнійне запалення сальної залози або волосяної частини вій. Воно виникає внаслідок інфікування бактеріями, найчастіше стафілококом. На краю повіки з'являється болюча крапка, потім припухлість, почервоніння та набряк повіки. Ячмінь може бути водянистим, викликати больові відчуття, але ніяк не може нашкодити зору. Що робити, якщо з'явився ячмінь? Для того, щоб зменшити запалення, прикладіть до ока м'яку тканинку, зволожену теплою водою. Тримайте 5 – 10 хвилин. Таку процедуру можна повторювати 4 рази протягом дня. У жодному разі не тисніть на око! Якщо вас турбує біль, то можна випити ібупрофен або парацетамол. Не вдягайте контактні лінзи та не фарбуйте очі, доки ячмінь не мине. Не намагайтеся механічно його позбутися, адже можна занести інфекцію. Уляна Супрун зазначає, що немає ніяких підстав вірити в те, що ячмінь мине, якщо піти до ворожки. Насправді ячмінь минає сам протягом 2 тижнів.

Ячмінь зникає через 2 тижні / Фото depositphotos Обов'язково зверніться до лікаря: Якщо виникає сильний біль та набряк .

. Якщо ячмінь не минає протягом 2 тижнів .

. Якщо порушується зір. Як зменшити ризик появи ячменя? Не торкайтеся очей та не одягайте лінзи брудними руками. Обов'язково змивайте макіяж перед сном. Регулярно дбайте про чистоту своїх повік та вій. Не використовуйте косметику, у якої минув термін придатності. Не користуйтеся одними рушниками та спільною косметикою із людьми, які мають ячмінь.