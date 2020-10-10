Приблизно 285 мільйонів людей страждають від порушень зору, з яких 45 мільйонів вражені сліпотою. До Всесвітнього дня зору ми розібрали найпоширеніші проблеми та чи можливо уберегтись від них.

Приблизно 80% всіх порушень зору можна запобігти. Цікаво, що в усьому світі переважна більшість людей, які мають порушення зору, старші 50 років, повідомляє Постнаука.

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Найпоширеніші проблеми з зором

Рефракційні порушення

До порушення оптичної системи ока входять:

Короткозорість

Міопія з'являється тоді, коли заломлення світла надмірне, зображення фокусується перед сітківкою ока. Люди з таким порушенням добре бачать все зблизька, але дуже погано – далеко. До речі, короткозорість – одне з найпоширеніших у світі порушень.

Далекозорість

Гіперопія відбувається тоді, коли заломлювальної здатності кришталика недостатньо, через що зображення фокусується позаду сітківки. Близькі предмети людина бачить розмитими, а далекі чіткими.

Астигматизм

Асигматизм проявляється тоді, коли сила оптичної системи ока у взаємно перпендикулярних осях неоднакова. Світлові промені не сходяться в одній точці на сітківці, і зображення виходить розмитим. Також поширена така аномалія, як пресбіопія, як її ще називають – "старечий зір". При цій хворобі людина не може розглянути дрібний шрифт чи маленькі предмети на близькій відстані.



Далекозорість та короткозорість

Макулярна дегенерація

Клітини пігментного епітелію сітківки гинуть, зайвий білок не викидається і клітини фоторецепторів гинуть – це порушення називається макулярною дегенерацією.

Приблизно 50 – 60% населення страждає на цю хворобу. Зазвичай це явище починається після 60 років і називається вікова макулодистрофія.

Глаукома

Глаукома входить до групи очних захворювань, які зазвичай супроводжуються високим внутрішньоочним тиском.

Під час глаукоми зоровий нерв атрофується, що може призвести не лише до падіння зору, а й до сліпоти.

Існує дві основні категорії глаукоми:

Відкритокутова глаукома – хронічна хвороба, яка повільно прогресує, а людина не помічає погіршення зору аж до прояви важких наслідків. Це найбільш поширена форма хвороби.

– хронічна хвороба, яка повільно прогресує, а людина не помічає погіршення зору аж до прояви важких наслідків. Це найбільш поширена форма хвороби. Закритокутова глаукома виникає раптово і прогресує швидко, проте відчутний дискомфорт дає змогу пацієнтам звернутися за допомогою до того, як зір остаточно впаде.

Катаракта

Катаракта викликає розлади зору та може призвести до його втрати.

Ця хвороба може бути вродженою або виникнути у будь-якому віці. На щастя, нині є методи, які дозволяють з легкістю замінити кришталик.

Косоокість

Косоокість або страбизм – це коли зорові осі відхилені від напрямку на об'єкт.

Існує безліч видів косоокості:

горизонтальна – коли осі просто сходяться або розходяться;

– коли осі просто сходяться або розходяться; вертикальна – з відхиленням догори або донизу;

– з відхиленням догори або донизу; монокулярна косоокість, коли косить лише одне конкретне око;

косоокість, коли косить лише одне конкретне око; альтернуюча – коли людина дивиться то правим, то лівим оком по черзі, використовуючи обидва.



Найпоширеніші проблеми з зором

Діабетична ретинопатія

Ретинопатія – це серйозна патологія сітківки, яка викликана цукровим діабетом. Зір погіршується на тлі прогресуючого цукрового діабету.

Приблизно 50% пацієнтів з цукровим діабетом мають діабетичну ретинопатію.

Дальтонізм

Нездатність розрізняти кольори – це дальтонізм. Він може бути як і вродженим, так і набутим.

Впродовж життя дальтонізм може виникнути через травму ока, вікові зміни чи помутніння кришталика.

Існує безліч форм дальтонізму, проте найпоширенішою є дейтеранопія – коли зелений спектр та відтінки червоного не сприймаються, і їх заміняють сині та жовті спектри. Найрідше трапляються випадки, коли людина бачить світ чорно-білим.

Природжений дальтонізм неможливо вилікувати, проте є спеціальні окуляри, які надають акценти конкретним кольорам і людина має змогу бачити світ у повній палітрі.



Окуляри зменшують тиск на очні м'язи / Фото pexels

Як уникнути проблем з зором

Про очі потрібно піклуватися, тренувати, стежити за освітленням приміщення, де ми працюємо чи відпочиваємо, а також слідкувати за рухами та диханням, зазначає Vinobliacms.vn.ua.

Як вберегти зір

Регулярно відвідуйте офтальмологічні кабінети. Адже, чим раніше діагностувати проблему, тим легше буде вилікувати.

Потурбуйтеся про робоче місце: організуйте освітлення, підберіть зручні меблі.

Не забувайте про гімнастику очей. Гімнастика ефективна не тільки для профілактики, але й на ранніх стадіях ослаблення зору.

Не забувайте носити окуляри, якщо вам рекомендував їх офтальмолог. Правильно підібрані окуляри створюють більш комфортний стан для очей і послаблюють навантаження на очні м’язи.

Додайте до раціону: чорницю, смородину, моркву, виноград. Якщо у вас діагностували короткозорість, варто їсти печінку тріски, сир та зелень.

Коли потрібно негайно звернутись до офтальмолога